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Формула 1 Новости

У кого из пилотов есть шанс попасть в Mercedes? Вольф ответил

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Роберто Кинкеро

По словам руководителя чемпионской команды Ф1, ей интересен Макс Ферстаппен – и не только он

У кого из пилотов есть шанс попасть в Mercedes? Вольф ответил

Нынешний лидер Mercedes Льюис Хэмилтон отметил зимой 36-й день рождения. Британец опытен и быстр, однако всем очевидно, что его карьера в целом уже близка к завершению. Достаточно вспомнить, что действующий контракт семикратного чемпиона был заключен всего на год. 

Команде неодходимо гарантировать будущее в среднесрочной перспективе, для чего найти себе нового основного гонщика. Уже давно по паддоку бродят слухи, что таким может стать Макс Ферстаппен, особенно если Red Bull так и не сможет дать ему быструю машину. 

В эксклюзивном интервью нашему итальянскому коллеге Роберто Кинкеро глава Mercedes F1 Тото Вольф рассказал, кого в Брэкли и Штутгарте рассматривают в качестве своих потенциальных гонщиков.

«Мы следим за несколькими пилотами, которые в будущем могут оказаться в Mercedes, – отметил австриец. – Макс, нет сомнений, фантастическая звезда наступающих лет. Но он не один. 

Я обратил бы внимание на группу молодых пилотов, которые пока не имеют в своем распоряжении техники, позволяющей бороться за победы. 

И в этом отношении будет очень интересно посмотреть за развитием событий».

Вольф не назвал конкретных имен, но под приведенное им описание подходят всего несколько кандидатов из пелотона, первым из которых идет, разумеется, уже попробовавший силы за рулем чемпионской машины Джордж Расселл. 

Между тем, по словам Тото, в Mercedes вовсе не исключают и варианта продолжения сотрудничества с Валттери Боттасом, хотя в этом сезоне финн вновь заметно отстает от Хэмилтона. 

«Валттери остается нашим пилотом, – объяснил Вольф. – Я всегда сохраняю лояльность к обоим гонщикам, которые выступают за нас, и не буду спекулировать о будущем. 

При этом у каждого из нас есть обязательство, как я это называю, выстраивать свои планы. И в этом отношении нам надо рассматривать возможных кандидатов для обеих машин».

Он добавил: «У Mercedes есть двое юниоров, Эстебан [Окон] и Джордж [Расселл], для них запланированы собственные роли.   

Также мы следим за другими молодыми ребятами, которые только набирают силу. Но по состоянию на настоящий момент есть только двое, кто мне интересен – это Льюис и Валттери».

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Босс Liberty: Нас считали тупыми американцами

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Босс Liberty: Нас считали тупыми американцами
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Тото Вольф , Валттери Боттас , Макс Ферстаппен
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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