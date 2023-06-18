У Хюлькенберга отобрали место на первом ряду. За превышение скорости

Нико Хюлькенберг не уложился в минимально допустимое время между контрольными точками, установленное FIA, когда возвращался на пит-лейн после аварии Оскара Пиастри в третьем квалификационном сегменте уже после своей быстрой попытки. Проще говоря, гонщик ехал быстрее допустимого.

Из-за этого коллегия спортивных комиссаров назначила немцу штраф и переставила со второй позиции решетки, которая стала для Нико лучшим результатом за семь последних лет в Ф1, на пятую.

Из документа FIA, опубликованного глубоко ночью с субботу на воскресенье, следует, что в какой-то момент Хюлькенберг оказался на полторы секунды быстрее предписанного темпа, и не смог погасить это превышение. Его объяснения о сложности дождевых условий лишь привели к тому, что наказание немного смягчили.

В тексте сказано: «Гонщик только что закончил быстрый круг и начал новый. Он был в первом повороте, когда появились красные флаги, и в этот момент на 1,5 секунды превысил необходимый темп.

Он утверждал, что ему было чрезвычайно трудно проехать медленнее на следующем секторе. Он также признался, что его смутил звуковой сигнал в гарнитуре, и поэтому в какой-то момент он подумал, что движется слишком медленно.

Сравнение его телеметрии с телеметрией машины №31 [Эстебана Окона] показало, что в целом оставшуюся часть круга он ехал примерно на той же скорости, что и гонщик машины №31, который выдерживал нужный темп времени на каждом мини-секторе. Мы расцениваем это как смягчающее обстоятельство.

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23 Фото: Джейу Грант / Motorsport Images

Однако правила прописаны строго, и хотя нет никаких основания считать, что гонщик действовал небезопасно, имело место нарушение и, следовательно, должно быть наложено наказание. Обычный штраф за несоблюдение скорости под красными флагами составляет перестановку по стартовой решетке на десять позиций, однако ввиду смягчающих обстоятельств было сочтено целесообразным более мягкое наказание.

Необходимо отметить – цель правил является обеспечение того, чтобы гонщик не превышал скорость в условиях красных флагов, и нет никаких доказательств того, что в данном случае скорость была чрезмерной. Мы также отмечаем, что гонщику следует лучше ознакомиться с эксплуатационными аспектами звуковых сигналов».

Такое развитие событий лишило Haas лучшего квалификационного результата в сезоне и наивысшей в истории команды стартовой позиции в Гран При. Теперь вместе с Максом Ферстаппеном воскресную гонку на трассе Жиля Вильнева с первого ряда начнет Фернандо Алонсо, а второй ряд в полном составе достался команде Mercedes.

Ранее аналогичный штраф уже назначили Карлосу Сайнсу, но тот реально сорвал быструю попытку Пьера Гасли.