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У Хэмилтона появилась новая машина мечты

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У Хэмилтона появилась новая машина мечты
Автор:
, Главный редактор

Британскому пилоту не терпится сесть за руль автомобиля, до выхода которого на рынок осталось около года

Льюис Хэмилтон назвал «новой машиной моей мечты» Mercedes-Benz EQS – электромобиль, который должен быть запущен в производство в 2021 году и станет самой дорогой и престижной моделью в линейке электромобилей немецкой марки. По уровню престижа и комфорта этот автомобиль должен соответствовать известному во всем мире седану S-класса.

На днях в своих соцсетях шестикратный чемпион Ф1 опубликовал фотографии с прототипом серийного электромобиля – концептом Vision EQS. «Не могу дождаться, когда эта машина будет доступна! – также написал Хэмилтон. – Недавно я пошел на заметные изменения в своей жизни, чтобы снизить ущерб, который наношу окружающей среде.

Слайдер
Список

Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS

Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS
1/4

Фотограф: Mercedes-Benz

Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS

Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS
2/4

Фотограф: Mercedes-Benz

Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS

Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS
3/4

Фотограф: Mercedes-Benz

Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS

Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS
4/4

Фотограф: Mercedes-Benz

Я стараюсь реже путешествовать, переключился на веганскую диету, стараюсь использовать электромобили, как только предоставляется возможность. Я также хочу использовать свою известность, чтобы содействовать делу изменений ситуации к лучшему. И конечно, я содействую тому, чтобы команда Mercedes при формировании своего корпоративного парка постепенно переходила на электромобили.  

Непросто показывать пример в повседневной жизни – но я всегда стараюсь делать как можно больше. Для начала – следить за всем происходящим в этой сфере, за появляющимися возможностями. Маленькие шаги могут привести к большим изменениям. И надо не упускать возможностей делать эти маленькие шаги. Кстати, когда я закончу гоняться, то сосредоточусь именно на помощи миру в стремлении к лучшему будущему для наших детей».

Подробнее о том, какой будет новая машина мечты Хэмилтона, можно узнать из посвященной концепту Vision EQS статьи на нашем партнерском сайте Motor1.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Кирилл Качнов

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