У Хэмилтона появилась новая машина мечты
Британскому пилоту не терпится сесть за руль автомобиля, до выхода которого на рынок осталось около года
Льюис Хэмилтон назвал «новой машиной моей мечты» Mercedes-Benz EQS – электромобиль, который должен быть запущен в производство в 2021 году и станет самой дорогой и престижной моделью в линейке электромобилей немецкой марки. По уровню престижа и комфорта этот автомобиль должен соответствовать известному во всем мире седану S-класса.
На днях в своих соцсетях шестикратный чемпион Ф1 опубликовал фотографии с прототипом серийного электромобиля – концептом Vision EQS. «Не могу дождаться, когда эта машина будет доступна! – также написал Хэмилтон. – Недавно я пошел на заметные изменения в своей жизни, чтобы снизить ущерб, который наношу окружающей среде.
Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS
Фотограф: Mercedes-Benz
Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS
Фотограф: Mercedes-Benz
Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS
Фотограф: Mercedes-Benz
Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS
Фотограф: Mercedes-Benz
Я стараюсь реже путешествовать, переключился на веганскую диету, стараюсь использовать электромобили, как только предоставляется возможность. Я также хочу использовать свою известность, чтобы содействовать делу изменений ситуации к лучшему. И конечно, я содействую тому, чтобы команда Mercedes при формировании своего корпоративного парка постепенно переходила на электромобили.
Непросто показывать пример в повседневной жизни – но я всегда стараюсь делать как можно больше. Для начала – следить за всем происходящим в этой сфере, за появляющимися возможностями. Маленькие шаги могут привести к большим изменениям. И надо не упускать возможностей делать эти маленькие шаги. Кстати, когда я закончу гоняться, то сосредоточусь именно на помощи миру в стремлении к лучшему будущему для наших детей».
Подробнее о том, какой будет новая машина мечты Хэмилтона, можно узнать из посвященной концепту Vision EQS статьи на нашем партнерском сайте Motor1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Кирилл Качнов