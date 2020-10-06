У Хэмилтона появилась новая машина мечты

Льюис Хэмилтон назвал «новой машиной моей мечты» Mercedes-Benz EQS – электромобиль, который должен быть запущен в производство в 2021 году и станет самой дорогой и престижной моделью в линейке электромобилей немецкой марки. По уровню престижа и комфорта этот автомобиль должен соответствовать известному во всем мире седану S-класса.

На днях в своих соцсетях шестикратный чемпион Ф1 опубликовал фотографии с прототипом серийного электромобиля – концептом Vision EQS. «Не могу дождаться, когда эта машина будет доступна! – также написал Хэмилтон. – Недавно я пошел на заметные изменения в своей жизни, чтобы снизить ущерб, который наношу окружающей среде.

Слайдер Список Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS 1 / 4 Фотограф: Mercedes-Benz Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS 2 / 4 Фотограф: Mercedes-Benz Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS 3 / 4 Фотограф: Mercedes-Benz Льюис Хэмилтон и Mercedes-Benz Vision EQS 4 / 4 Фотограф: Mercedes-Benz

Я стараюсь реже путешествовать, переключился на веганскую диету, стараюсь использовать электромобили, как только предоставляется возможность. Я также хочу использовать свою известность, чтобы содействовать делу изменений ситуации к лучшему. И конечно, я содействую тому, чтобы команда Mercedes при формировании своего корпоративного парка постепенно переходила на электромобили.

Непросто показывать пример в повседневной жизни – но я всегда стараюсь делать как можно больше. Для начала – следить за всем происходящим в этой сфере, за появляющимися возможностями. Маленькие шаги могут привести к большим изменениям. И надо не упускать возможностей делать эти маленькие шаги. Кстати, когда я закончу гоняться, то сосредоточусь именно на помощи миру в стремлении к лучшему будущему для наших детей».

Подробнее о том, какой будет новая машина мечты Хэмилтона, можно узнать из посвященной концепту Vision EQS статьи на нашем партнерском сайте Motor1.