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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

У Хэмилтона отобрали поул спринта, он стартует последним

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, Ответственный редактор

Судьи Формулы 1 приняли решение, что Mercedes британца не соответствовала требованиям правил на момент квалификации

У Хэмилтона отобрали поул спринта, он стартует последним

Льюис Хэмилтон стал быстрейшим по итогам пятничной квалификации бразильского Гран При, однако на технической инспекции выяснилось, что подвижная плоскость системы DRS на его машине при открытии оставляет свободное пространство, превышающее прописанные в правилах 85 мм.

Окончательное разбирательство отложили до субботнего утра, чтобы собрать дополнительные доказательства. Кроме того, как выяснилось, к Mercedes Хэмилтона в закрытом парке прикасался Макс Ферстаппен.

В итоге спустя практически сутки было озвучено решение о аннулировании результата семикратного чемпиона мира. Теперь Льюиса ждет в спринте старт с последнего места. Команда вправе избрать возможность изменить настройки и начинать борьбу из боксов.

Мотивация

В Mercedes настаивали, что нынешняя конструкция заднего антикрыла неоднократно выдерживала проверки FIA, что система DRS отвечает требованиям правил, а у самих чемпионов не было умысла нарушать регламент.

В команде добавили, что само крыло получило повреждения, и если бы этот факт удалось обнаружить до завершения квалификации, команда ходатайствовала бы в FIA о замене или починке детали.

Судьи приняли во внимание эти аргументы и изучили, можно ли считать их смягчающими обстоятельствами. Однако в итоге «не смогли объяснить приведенными соображениями тот факт, что деталь не соответствует требованиям, так как нет никаких свидетельств [происшествий], а ход уик-энда был нормальным. В конце концов, требования правил вполне очевидны, и машина не соответствует им». 

Также в официальном документе указано, что действия Ферстаппена никак не повлияли на характеристики крыла. 

В вердикте сказано: «Судьи согласны с участником [Mercedes] в том, что имела место какая-то поломка, а не намеренные действия. Но это нельзя счесть смягчающим обстоятельством. В статье 1.3.3 Международного спортивного кодекса сказано, что нет никакой разницы, по какой именно причине было получено незаконное преимущество.

По этой причине судьи назначили обычный штраф за несоответствие техническим правилам – исключение из квалификационной сессии».

Кроме того, в воскресенье Хэмилтон потеряет еще пять позиций на решетке за установку нового мотора. Все это заметно усложнит гонщику борьбу за титул чемпиона мира с Ферстаппеном, которого теперь ждет старт с субботнего поула, а также штраф в 50 тысяч евро за нарушение правил закрытого парка.

Отрыв между гонщиками в личном зачете составляет 19 очков.

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