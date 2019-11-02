У Хэмилтона от неровного асфальта в Остине заболела голова
Лидер чемпионата мира задумался о том, чтобы укомплектовать свой кокпит подушкой – а также обратил внимание, что у соперников из Ferrari лучше получается справляться с кочками.
Не слишком ровный асфальт на трассе в американском Остине стал одной из главных тем для обсуждения в паддоке Гран При США после завершения пятничных тренировок. В частности, лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон пожаловался на временное ухудшение самочувствия после первой практики.
«Это, пожалуй, самый кочковатый трек из тех, на которых мне приходилось выступать в Формуле 1, – рассказал пилот Mercedes журналистам в пятницу вечером. – И после окончания тренировки я чувствовал себя не очень хорошо. Я бы даже сказал, что отвратительно себя чувствовал. Болела голова – причем болела сильно. Так что даже пришлось прилечь, чтобы прийти в себя.
Я не могу сказать, что против неровностей в целом. Часто они, наоборот, придают трассе определенное очарование. Так что, не требую сделать все автодромы идеально ровными. Но здесь кочки просто огромные. И конечно, мы их чувствуем благодаря жесткой подвеске. Можно сказать, что мы сидим задницей на асфальте – и наш позвоночник принимает все удары на себя».
При этом Хэмилтон обратил внимание, что болиды Ferrari при проезде неровностей вели себя иначе, нежели автомобили команды Mercedes.
«Если посмотреть на онборды, то видно, что пилотам Ferrari все давалось как-то легче. То ли у них клиренс побольше, то ли подвеска помягче – тут мне сложно судить. Так или иначе, придется как-то с этим справляться. Подушку, что ли, попросить на сиденье положить… Я надеюсь, что в будущем с покрытием что-нибудь сделают – потому что сейчас это просто хардкор».
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На первой тренировке Гран При США лидер чемпионата мира показал 8-е время, проиграв больше секунды ставшему лучшим Максу Ферстаппену. Днем Хэмилтон отыграл у себя больше 2-х секунд и стал лучшим по итогам второй тренировки, опередив ближайшего соперника – Шарля Леклера – на 0,3 с.
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Об этой статье
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|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
У Хэмилтона от неровного асфальта в Остине заболела голова
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