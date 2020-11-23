Изменение расцветки болидов Mercedes перед началом нынешнего сезона трудно было не заметить. Ведь серебристый цвет, в который немецкая марка предпочитала красить свои болиды в течение нескольких десятков лет, давно стал культовым среди болельщиков. Так или иначе, борьба с расовыми предрассудками под лозунгами движения Black Lives Matter оказалась для команды важнее славной истории.

Однако изменением цветов болида и комбинезона многократный чемпион мира не ограничился. В течение всего сезона пилот носит на запястье особенный экземпляр часов модели Big Pilot Perpetual Calendar Edition, который по просьбе Хэмилтона изготовила швейцарская компания IWC Schaffhausen – один из спонсоров команды Mercedes.

Осенью прошлого года по случаю завоевания британцем шестого титула часовщики выпустили особую версию модели Big Pilot, с бордовым циферблатом, черным керамическим корпусом и отделкой из розового золота. Однако часы, которые в этом году носит Хэмилтон, почти полностью черные – включая браслет из фирменного материала Ceratanium, при создании которого использованы титан и керамика.

Как сообщают СМИ, часы с таким вариантом отделки изготовлены в единственном экземпляре. Гонщик «засветил» обновку еще в начале июля у себя в сториз – и в подписи подтвердил, что черный цвет часов является еще одним проявлением поддержки движения Black Lives Matter.