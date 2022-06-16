У Хэма внезапно похолодело сиденье. В Mercedes нашли тому причину

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По ходу Гран При Азербайджана Льюис Хэмилтон озадачил свою команду, сказав в середине дистанции гонки по радио, что он чувствует, как его сиденье резко похолодело. Тогда команда по телеметрии проверила все системы и не нашла никаких неисправностей.

Более того, ответить на вопрос о причинах в команде смогли, только когда прибыли на базу в Беркли.

«Хороший вопрос, – сказал главный стратег Mercedes Джеймс Воулз, когда его спросили о том, как сиденье может резко охладиться. – У меня не было ответа на него, пока я сам не поговорил с Льюисом и все выяснил.

Вот что произошло: в машине ничего не сломалось и ничего не изменилось, но, похоже, из-за тряски и болей в спине у Льюиса началось онемение некоторых частей тела. Именно это онемение он и ощутил как резкое понижение температуры.

В самой машине ничего не остыло, это просто такая вот реакция организма на усталость и боль, накопившиеся по ходу гонки».

Напомним, что Льюис Хэмилтон стал в Баку четвертым. Из-за сильной тряски он не сразу вылез из болида после гонки, а затем медленно и держась за спину проследовал в боксы.