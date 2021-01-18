«У итальянцев Формула 1 в ДНК». Глава Renault объяснил выбор Бривио
По словам генерального директора французского концерна, национальность нового босса команды Ф1 с самого начала не вызывала у него вопросов
В сезон 2021 года гоночный коллектив, ранее носивший имя Renault, вступит существенно обновленным. Он сменит имя на Alpine, за руль одной из машин сядет Фернандо Алонсо, а на командном мостике место проработавшего много лет Сириля Абитбуля займет пришедший из MotoGP Давиде Бривио.
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Как объяснил генеральный директор концерна Renault Лука де Мео, при выборе нового руководителя он во многом отталкивался от национальности.
«Италия – колыбель передового опыта инженеров и механиков, профессионалов, у которых Формула 1 в ДНК, – цитирует де Мео Corriere della Sera. – Именно поэтому я сделал нашим гоночным директором итальянца, Давиде Бривио.
Все знают, что он действующий чемпион мира в MotoGP, на двух колесах. Но два колеса или четыре, не имеет никакого значения.
Он первоклассный профессионал, ему знаком аромат гоночной трассы и понятна важность сплоченной команды, в которой каждый занимается своим делом. Он знает, как организовать рабочий процесс».
В минувшем сезоне гонщики Renault трижды поднимались на подиум. Лучшим результатом стало второе место Эстебана Окона в Бахрейне. По словам де Мео, первые за десять лет призовые кубки – это все равно недостаточно здорово.
«Мы должны были провести прошлый чемпионат сильнее, – сказал он. – Чаще подниматься на подиум. Но настоящей проверкой для нас станет 2022-й, когда изменятся правила».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский