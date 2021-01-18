В сезон 2021 года гоночный коллектив, ранее носивший имя Renault, вступит существенно обновленным. Он сменит имя на Alpine, за руль одной из машин сядет Фернандо Алонсо, а на командном мостике место проработавшего много лет Сириля Абитбуля займет пришедший из MotoGP Давиде Бривио.

Как объяснил генеральный директор концерна Renault Лука де Мео, при выборе нового руководителя он во многом отталкивался от национальности.

«Италия – колыбель передового опыта инженеров и механиков, профессионалов, у которых Формула 1 в ДНК, – цитирует де Мео Corriere della Sera. – Именно поэтому я сделал нашим гоночным директором итальянца, Давиде Бривио.

Все знают, что он действующий чемпион мира в MotoGP, на двух колесах. Но два колеса или четыре, не имеет никакого значения.

Он первоклассный профессионал, ему знаком аромат гоночной трассы и понятна важность сплоченной команды, в которой каждый занимается своим делом. Он знает, как организовать рабочий процесс».

В минувшем сезоне гонщики Renault трижды поднимались на подиум. Лучшим результатом стало второе место Эстебана Окона в Бахрейне. По словам де Мео, первые за десять лет призовые кубки – это все равно недостаточно здорово.

«Мы должны были провести прошлый чемпионат сильнее, – сказал он. – Чаще подниматься на подиум. Но настоящей проверкой для нас станет 2022-й, когда изменятся правила».