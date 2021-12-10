У Haas все плохо с Photoshop. Команда это доказала

В четверг, в последний медиа-день сезона, команды традиционно опубликовали фотографии, на которых изображены все члены коллективов. Haas не стала исключением – правда, на снимке было что-то не так. Как заметили фанаты в соцсетях, голова основателя Джина Хааса была прифотошоплена... к телу босса Гюнтера Штайнера. Причем не очень аккуратно.

Напомним, что перед уик-эндом на «Яс-Марине» Haas занимает последнюю строчку в Кубке конструкторов с нулем очков в активе.