Предыдущая / Чжоу выбрал номер для Ф1. В последний раз его видели на Marussia Следующая / Ферстаппен опередил пилотов Mercedes в FP1 в Абу-ДабиФормула 1 / Гран При Абу-Даби Новости
У Haas все плохо с Photoshop. Команда это доказала
Автор: Александра Шубина , редактор
В Haas отличились еще до начала гоночных активностей на трассе
В четверг, в последний медиа-день сезона, команды традиционно опубликовали фотографии, на которых изображены все члены коллективов. Haas не стала исключением – правда, на снимке было что-то не так. Как заметили фанаты в соцсетях, голова основателя Джина Хааса была прифотошоплена... к телу босса Гюнтера Штайнера. Причем не очень аккуратно.
Напомним, что перед уик-эндом на «Яс-Марине» Haas занимает последнюю строчку в Кубке конструкторов с нулем очков в активе.
Поделились
Комментарии
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Предыдущая новость
Чжоу выбрал номер для Ф1. В последний раз его видели на Marussia
Следующая новость
Ферстаппен опередил пилотов Mercedes в FP1 в Абу-Даби
Загрузить комментарии
У Haas все плохо с Photoshop. Команда это доказала
Поделились
Комментарии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер