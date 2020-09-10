У Haas десять кандидатов на место в 2021 году

После того, как Racing Point объявила о расставании с Серхио Пересом, мексиканца сразу стали называть кандидатом на место в Haas. У американской команды кончаются контракты с обоими пилотами, и она пока никого не подписала на 2021 год.

Босс Haas Гюнтер Штайнер не стал исключать возможность подписания Переса, но отметил, что у него очень длинный список кандидатов.

«Мы рассматриваем всех, кто есть на рынке, – сказал Штайнер. – Сначала выкладываем все варианты на стол, а потом уже выбираем. Но нам надо решить, что именно мы хотим делать. Сохранить ли текущих пилотов? Нужны ли нам опытные гонщики? Хотим ли мы начать работать с молодыми? Или смешать молодого с опытным? Все варианты рассматриваются.

У нас все больше вариантов, и это хорошо, потому что есть выбор. В чемпионате осталось не так много свободных мест, так что преимущество на нашей стороне. У нас почти 10 кандидатов, поэтому я совершенно спокоен. Но имен я называть не стану».