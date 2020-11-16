У главы Pirelli в Ф1 обнаружили коронавирус

Весной этого года, когда Формула 1 сидела на вынужденных каникулах, глава гоночных программ Pirelli Марио Изола пошел добровольцем в бригаду медиков, чтобы помогать бороться с пандемией коронавируса.

Теперь уже сам 51-летний специалист нуждается во внимании докторов: медиа-служба Ф1 сообщила, что у него выявлен COVID-19.

«Тест Марио по итогам обычной воскресной плановой проверки оказался положительным, – говорится в сообщении. – Он изолирован, у него нет симптомов, он будет следовать местным правилам.

Все его близкие контакты установлены, проведены повторные тесты, новых положительных случаев не выявлено».

Турецкие правила в отношении коронавируса совпадают с общемировыми – при отсутствии симптомов человек должен оставаться на самоизоляции до повторного теста, который делается через неделю.

Ранее коронавирус уже находили у пилотов Ф1 Серхио Переса и Лэнса Стролла, а также руководителя Williams Саймона Робертса.