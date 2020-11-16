У главы Pirelli в Ф1 обнаружили коронавирус
Рутинный тест, сделанный Марио Изоле в воскресенье на Гран При Турции, принес положительный результат
Весной этого года, когда Формула 1 сидела на вынужденных каникулах, глава гоночных программ Pirelli Марио Изола пошел добровольцем в бригаду медиков, чтобы помогать бороться с пандемией коронавируса.
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Теперь уже сам 51-летний специалист нуждается во внимании докторов: медиа-служба Ф1 сообщила, что у него выявлен COVID-19.
«Тест Марио по итогам обычной воскресной плановой проверки оказался положительным, – говорится в сообщении. – Он изолирован, у него нет симптомов, он будет следовать местным правилам.
Все его близкие контакты установлены, проведены повторные тесты, новых положительных случаев не выявлено».
Турецкие правила в отношении коронавируса совпадают с общемировыми – при отсутствии симптомов человек должен оставаться на самоизоляции до повторного теста, который делается через неделю.
Ранее коронавирус уже находили у пилотов Ф1 Серхио Переса и Лэнса Стролла, а также руководителя Williams Саймона Робертса.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский