В это воскресенье должна была состояться гонка Формулы 1 в Барселоне, которую из-за коронавируса пришлось перенести на неопределенный срок. А значит – организаторы чемпионата проведут очередной, уже пятый по счету виртуальный Гран При.

На старт, как обычно, выйдут 20 цифровых болидов от 10-ти команд. И по-прежнему в списке участников гонки будет не так много действующих пилотов Формулы 1 – шестеро. Это уже привычные по выступлениям на кибертрассах Шарль Леклер, Алекс Элбон, Ландо Норрис, Антонио Джовинацци и два пилота Williams. Еще два места в кокпитах пока не заняты – и в теории за McLaren еще может заявиться ранее уже выходивший на старт виртуальной гонки Карлос Сайнс.

Чем активнее ведутся разговоры о Гран При Австрии как первой гонке нового сезона (подробностей о ней все больше) – тем меньше надежд, что болельщики смогут увидеть на цифровых трассах самых успешных пилотов Формулы 1. На днях руководитель коллектива Renault заявил, что у организаторов чемпионата мира нет никаких рычагов, чтобы заставить выйти на старт, к примеру, Даниэля Риккардо – а сама команда давить на своих гонщиков не собирается.

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В итоге главной новостью перед виртуальным испанским Гран При стало появление в списке участников очередного знаменитого футболиста. Впервые на старт выйдет Серхио Агуэро, выступающий за «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. Примечательно, что новичок будет представлять Red Bull, вытеснив из цифрового кокпита другую звезду футбола – вратаря «Реала» Тибо Куртуа. Впрочем, бельгийский голкипер не остался без места – он станет новым напарником Антонио Джовинацци по команде Alfa Romeo. Еще один футболист, Артур Мело из «Барселоны», продолжит выступать за Haas.

Виртуальный Гран При Испании начнется в воскресенье в 20:00 по московскому времени – транслироваться гонка будет на официальных каналах Ф1 в Youtube, Facebook и Twitch. Мы, в свою очередь, разместим ссылку на трансляцию на главной странице Motorsport.com.

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