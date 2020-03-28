У Формулы 1 появилась новая дата завершения сезона. Теперь это февраль-2021

Организаторы Формулы 1 из компании Liberty Media составили новый план для нынешнего сезона. Как стало известно изданию RaceFans, чемпионат-2020 может продлиться до февраля 2021 года. В таком случае перерыв между этим и следующим сезоном Ф1 составит всего один месяц.

Когда начнется сезон-2020, неясно до сих пор. В календаре чемпионата все еще фигурируют 14 этапов из 22, но не каждый из них может состояться. «Сильверстоуна не будет, это точно – оценил вероятность проведения Гран При Великобритании бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун. – Гонку должны отменить. Кто на нее вообще придет?».

Действующий босс Формулы 1 Чейз Кэри обещал, что сезон-2020 будет состоять из 15-18 Гран При. Для этого чемпионату мира придется проводить этапы всю зиму. Команды уже разрешили Liberty Media менять календарь на свое усмотрение. Впрочем, в качестве главного препятствия Экклстоун видит не возможное сопротивление команд, а нежелание промоутеров принимать Гран При.

«Давайте представим: я – Формула 1, вы – промоутер гонки. И вот я говорю вам, что Гран При мы устроим в ноябре, – цитирует Экклстоуна газета The Independent. – В нормальной ситуации вы бы никогда не организовали гонку в ноябре. Так что промоутер повернется ко мне и скажет: «Как ты предлагаешь мне это сделать? Это же финансово невозможно. Погода в ноябре ужасная, люди не придут на трибуны».

«Получается, что Liberty придется финансировать проведение гонок, – сделал вывод Экклстоун. – Думаю, для них это будет непросто. Впрочем, все зависит от того, сколько денег они готовы потратить».