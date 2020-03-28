Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
108 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
178 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
206 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
227 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новости

У Формулы 1 появилась новая дата завершения сезона. Теперь это февраль-2021

Поделились
Комментарии
У Формулы 1 появилась новая дата завершения сезона. Теперь это февраль-2021
Автор:
, шеф-редактор
28 мар. 2020 г., 17:08

Перерыв между этим и следующим чемпионатом Ф1 уменьшится до месяца. В Liberty Media рассчитывают проводить гонки всю зиму

Организаторы Формулы 1 из компании Liberty Media составили новый план для нынешнего сезона. Как стало известно изданию RaceFans, чемпионат-2020 может продлиться до февраля 2021 года. В таком случае перерыв между этим и следующим сезоном Ф1 составит всего один месяц. 

Когда начнется сезон-2020, неясно до сих пор. В календаре чемпионата все еще фигурируют 14 этапов из 22, но не каждый из них может состояться. «Сильверстоуна не будет, это точно – оценил вероятность проведения Гран При Великобритании бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун. – Гонку должны отменить. Кто на нее вообще придет?». 

Действующий босс Формулы 1 Чейз Кэри обещал, что сезон-2020 будет состоять из 15-18 Гран При. Для этого чемпионату мира придется проводить этапы всю зиму. Команды уже разрешили Liberty Media менять календарь на свое усмотрение. Впрочем, в качестве главного препятствия Экклстоун видит не возможное сопротивление команд, а нежелание промоутеров принимать Гран При. 

«Давайте представим: я – Формула 1, вы – промоутер гонки. И вот я говорю вам, что Гран При мы устроим в ноябре, – цитирует Экклстоуна газета The Independent. –  В нормальной ситуации вы бы никогда не организовали гонку в ноябре. Так что промоутер повернется ко мне и скажет: «Как ты предлагаешь мне это сделать? Это же финансово невозможно. Погода в ноябре ужасная, люди не придут на трибуны». 

«Получается, что Liberty придется финансировать проведение гонок, – сделал вывод Экклстоун. – Думаю, для них это будет непросто. Впрочем, все зависит от того, сколько денег они готовы потратить».

Читайте также:

Следующая новость
Ferrari решила снизить Феттелю зарплату

Предыдущая новость

Ferrari решила снизить Феттелю зарплату
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Антон Погорельский

База данных

Гран При Канады

Гран При Канады

11 июн. - 14 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari решила снизить Феттелю зарплату

2
Формула 1

Квят озвучил список желаний. Номер 1 – это NASCAR

3
Формула 1

У Формулы 1 появилась новая дата завершения сезона. Теперь это февраль-2021

4
Формула 1

Все машины Ferrari в Формуле 1

5
Формула 1

Формула 1 им не по зубам. 5 историй провала крупных автоконцернов

Последние видео

Фильм «Герои» –авария Мики Хаккинена 01:44
Формула 1

Фильм «Герои» –авария Мики Хаккинена

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид 01:27
Формула 1

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1 00:50
Формула 1

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте 52:22
Формула 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой 01:27
Формула 1

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой

Самое важное:

У Формулы 1 появилась новая дата завершения сезона. Теперь это февраль-2021
F1

У Формулы 1 появилась новая дата завершения сезона. Теперь это февраль-2021

Ferrari решила снизить Феттелю зарплату
F1

Ferrari решила снизить Феттелю зарплату

Квят объяснил, зачем он выступает в Формуле 1
F1

Квят объяснил, зачем он выступает в Формуле 1

В Формуле 1 намекнули на продление обязательных каникул
F1

В Формуле 1 намекнули на продление обязательных каникул

Ferrari согласилась на суперсезон Формулы 1 с финишем в январе
F1

Ferrari согласилась на суперсезон Формулы 1 с финишем в январе

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.