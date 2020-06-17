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Формула 1 / Новость

У Формулы 1 будет приложение вроде «Социального мониторинга»

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У Формулы 1 будет приложение вроде «Социального мониторинга»
Автор:
, Главный редактор
17 июн. 2020 г., 11:57

Новый инструмент должен помочь организаторам гонок (причем не только Ф1) избежать отмены соревнований, даже если коронавирус проникнет в паддок

Коронавирус уже выставил руководство Формулы 1 в неважном свете: в середине марта десятки тысяч людей собрались в австралийском Мельбурне на первую гонку сезона – и Гран При отменили в пятницу утром, когда болельщики уже стояли в очередях у входа на трассу. Если нечто похожее произойдет снова, трудно представить, каким будет уровень негатива в адрес организаторов чемпионата.

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Ранее представители компании Liberty уже заявляли: если уж тот или иной Гран При появился в новой версии календаря, он состоится, даже если в паддоке будет обнаружен носитель вируса. Однако смелых заявлений, само собой, мало – и руководство Формулы 1 активно работает над тем, чтобы минимизировать и возможность появления заболевших в паддоке – и интенсивность распространения вируса, если он все-таки проникнет на гоночную трассу.

Одним из инструментов для этого должно стать мобильное приложение, которое разрабатывается в настоящий момент по заказу организаторов чемпионата. Как известно, во многих странах и городах мира (включая Москву) такие приложения используются для отслеживания того, соблюдают ли носители вируса режим самоизоляции.

В Формуле 1 главная функция приложения будет другой. Если на трассе будет выявлен человек с коронавирусом, организаторы соревнований смогут оперативно создать его «карту контактов» – и понять, кого из работающих в паддоке надо в первую очередь проверить на наличие вируса.

По словам Адама Бейкера, директора по безопасности FIA, приложение пришлось разрабатывать, по сути, с нуля – так как готовые решения не обеспечивали необходимой точности измерений и не давали возможности настраивать «чувствительность» системы (а это было одним из требований федерации).

Бейкер также сообщил, что Формулой 1 сфера использования приложения не ограничится: FIA планирует сделать этот инструмент доступным для национальных федераций.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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