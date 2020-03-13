У Формулы 1 будет много отложенных гонок. Так пообещал Росс Браун

Сразу после отмены Гран При Австралии в паддоке стали говорить о том, что как минимум два ближайших этапа также отменят. Консультант Red Bull Хельмут Марко даже допустил, что чемпионат возобновится только с гонки в Баку в июне этого года.

Официально руководство Формулы 1 до сих пор не отменило этапы в Бахрейне и Вьетнаме. Однако исполнительный директор чемпионата Росс Браун признал, что идея пересмотреть календарь действительно обсуждается.

«Отмена Гран При Австралии скажется на доходах команд, на доходах всего чемпионата, – рассказал Браун в видеоинтервью на официальном сайте Формулы 1. – У нас есть план перестроить этот сезон и все же провести как можно больше отложенных гонок. Но командам следует проявить терпение и понять, что это решение было необходимым.

В самом начале мы были позитивно настроены. К тому же у нас действительно была финансовая заинтересованность в том, чтобы провести Гран При. Но всех удивила скорость распространения вируса, особенно в Италии. Даже настроение Маттиа Бинотто изменилось только в последние пять-семь дней.

Мы сюда на кораблях везли оборудование и верили, что все получится. Но как только у одного из участников обнаружили коронавирус, еще 14 оказались под карантином. И как только одна из команд снялась, у нас возникла проблема, которую нельзя было игнорировать.

Решение не было простым Я этой ночью спал один час, еще час на душ и на то, чтобы привести себя в форму. К сожалению, у нас не авторитаризм, приходится со всеми договариваться. Мы говорили с командами, с представителями здравоохранения, с местными организаторами Гран При. Мы позвонили президенту FIA Жану Тодту в Европу, где была ночь. Это все заняло время, но в итоге мы справились».