У FIA появится новый босс – генеральный директор

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В конце прошлого года Жан Тодт покинул кабинет президента FIA, который занимал 12 лет. Француза сменил Мохаммед Бин Сулайем, который говорил о необходимости изменить структуру управления автоспортом, а также провести полноценный финансовый аудит FIA.

Одним из ключевых шагов нового президента стало учреждение должности генерального директора федерации.

Бин Сулайем озвучил эту задачу после своего избрания, а на этой вернулся к ней во время заседания Всемирного совета по спорту. Там выходец из ОАЭ рассказал о задаче модернизации организации и объявил о создании трех новых рабочих групп.

Первая – Группа по выбору нового генерального директора. Она будет «содействовать президентской команде в определении ключевых требований к генеральному директору для управления делами федерации», а также «поможет сформировать механизм выбора, определить бюджет и временной отрезок для поиска генерального директора, рекомендовав список кандидатов Всемирному совету и Сенату».

Вторая – Группа по пересмотру структуры управления. Ей поручено отыскать компанию, имеющую опыт в этой области, для оказания консультативных услуг. Это позволит «определить самые главные проблемы в структуре управления FIA, выявить направления приоритетных усилий для решения этих проблем и разработать программу решения вопросов».

Третья – Группа по пересмотру финансирования. Она будет аналогична второй, но заниматься, как следует из названия, вопросами распределения финансов.

Примечательно, что две первые рабочие группы возглавит новый глава Сената FIA Кармело Санс де Баррос, а третьей станут совместно руководить вице-президенты федерации Роберт Рид и Тим Ширман.

Среди тех, кому поручат заниматься поисками генерального директора – члены Всемирного совета, супруга экс-босса Ф1 Фабиана Экклстоун и Дэвид Ричардс.

Пока нет даже предположений, кто может занять столь серьезную роль в структуре мировых гонок. Бин Сулайем дал понять, что спешить с выбором кандидатов он не собирается.

«FIA начинает новую эру, – сказал президент. – Мы создаем структуру управления, основанную на открытости и глобальном разнообразии.

Это ключевой элемент нашей стратегии, и я благодарен членам Всемирного совета за одобрение этих изменений.

Будет разработана более эффективная модель руководства с четкими приоритетами, также усилится ответственность FIA.

Чтобы добиться этого, руководству и администраторам федерации предстоит поработать сообща, чтобы сделать FIA глобальным голосом спорта и автомобилизма».

В чем разница между президентом и генеральным директором?

В современном бизнесе принята такая трактовка: генеральный директор (CEO) по сути является самым высокопоставленным руководителем в компании. У него большая часть власти. Он подотчетен непосредственно совету директоров. Президент, с другой стороны, занимает место ниже, чем генеральный директор в корпоративной иерархии. Он отчитывается перед генеральным директором. По сути, президент управляет повседневной деятельностью компании и выступает в качестве связующего звена между руководством и генеральным директором. Генеральный директор, в свою очередь, занимается планированием и стратегическим аспектом бизнеса, долгосрочными планами. Он также выступает в качестве связующего звена между компанией в целом и советом директоров.

Будет ли FIA придерживаться такого подхода, или пост президента останется самым значимым, как это было на протяжении всей истории, сейчас неизвестно.