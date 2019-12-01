У FIA перед стартом возникли вопросы к топливу в машине Леклера

За 48 минут до старта Гран При Абу-Даби был опубликован официальный отчет, где сообщается информация о предстартовых замерах, сделанных судьями. Среди прочего там фигурирует количество топлива в баках машины Шарля Леклера.

В соответствии с отчетом Бауэра, зафиксировано «значительное расхождение» между цифрой, которую заявила команда, и реально измеренным объемом.

Это является нарушением директивы 12/19, направленной командам ранее по ходу нынешнего сезона. Точное содержание этой директивы неизвестно, как и потенциальное наказание, которое может стать следствием ее нарушения. Но информация о случившемся уже направлена судьям FIA. Известно, что свою оценку они смогут дать только после финиша гонки.

Леклер должен стартовать в финальной гонке сезона с третьей позиции. Монегаск ведет спор за третье место по итогам сезона с Максом Ферстаппеном, уступая 11 очков пилоту Red Bull, который будет на решетке вторым.

Дополнение: комментируя эту ситуация в эфире Sky Sports на решетке, глава Red Bull Кристиан Хорнер сказал: «В правилах все прописано четко. Очень странно, что здесь сказано про "значительное отклонение". Нарушение или есть, или нет. Конечно, решать судьям, но теоретически я не понимаю, как может быть, что Леклера не дисквалифицируют».