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У Феттеля по-прежнему есть приоритет над Леклером. Угадайте в чём

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У Феттеля по-прежнему есть приоритет над Леклером. Угадайте в чём
Автор:
, Главный редактор
12 февр. 2020 г., 02:19

По ходу вчерашней презентации болида SF1000 ведущие вечера и его главные герои уделили немало внимания меню пилотов итальянской команды.

Официальная часть премьеры болида, на котором Себастьян Феттель и Шарль Леклер будут выступать в новом сезоне, длилась сравнительно недолго. Однако оба гонщика, отвечая на вопросы ведущих, успели затронуть как вопрос о своем подходе к выступлениям в 2020 году, так и тему своих кулинарных предпочтений.

Разговор при этом крутился вокруг тортеллини – особого вида пасты, который, как утверждала ведущая вечера, Себастьян Феттель предпочитает даже более привычному немцам шницелю.

«Я действительно чувствую себя отчасти итальянцем. В том числе благодаря большому количеству итальянской еды, без которой не обходится моя жизнь, – рассказал четырехкратный чемпион мира. – И да, я действительно люблю тортеллини. Паста выигрывает в сравнении с любым другим блюдом. Но вообще-то я и шницель не разлюбил».

У напарника Феттеля все оказалось не так просто – хотя и Леклер, как выяснилось, более чем позитивно относится к упомянутому виду пасты.

«Я очень люблю это блюдо, – признался пилот из Монако. – Однако в настоящий момент передо мной поставлена цель слегка сбросить вес. Поэтому какое- то время придется обойтись без тортеллини».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Scuderia Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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