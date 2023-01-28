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В минувшем сезоне оба пилота Ferrari одерживали победы в Гран При, но Шарль Леклер занял второе место в общем зачете, тогда как Карлос Сайнс – пятое. Разница между ними составила 62 очка. По словам испанца, ему пришлось дольше адаптироваться к машинам с граунд-эффектом.

Между тем, в предстоящем чемпионате команда из Маранелло всерьез нацелилась бороться с Red Bull и Mercedes за чемпионство. В такой ситуации неизбежно возник вопрос, будет ли она делать ставку на Леклера или даст пилотам равный статус.

Особенность нынешней ситуации в том, что новый босс Скудерии Фредерик Вассер хорошо знает Шарля: в 2018 году тот проводил дебютный сезон Ф1 в под началом француза в Sauber, а до того стал чемпионом Ф3 в его команде ART.

На прошедшей в четверг вечером медиа-сессии глава Ferrari затронул вопрос статуса пилотов и командных приказов.

«У нас два хороших гонщика, которым по силам хорошо справиться с работой, – объяснил Вассер. – Мы способны обеспечить их совершенно равными машинами, условиями и равной поддержкой. Что совершенно ясно – мы должны стремиться к победе с Ferrari и для Ferrari.

Так что у нас не будет первого и второго номеров. Но если в какой-то момент потребуется перейти к действию [и использовать командные приказы], я без раздумий сделаю это».

«Контракт Леклера – не главный приоритет»

Шарль и Карлос будут выступать за команду до конца 2024 года. В январе гоночные СМИ много писали, что одной из первых задач Вассера в Маранелло стало продление соглашения с монегаском, чтобы гарантировать продолжение его выступлений за Ferrari.

На пресс-конференции Фредерика спросили и об этом.

«Честно говоря, сегодня я бы не хотел обсуждать эту тему, – ответил тот. – Мне кажется, это было бы не самым лучшим началом сотрудничества.

Мы должны концентрироваться на спортивных вопросах, на том, чтобы добиваться результатов. Это как свадьба – если обе стороны довольны ситуацией, то оно получится долгим.

Мне не кажется, что эта тема [продления контракта] сейчас является главным приоритетом. У нас будет время, чтобы все толком обговорить.

В первую очередь мы сконцентрированы на эффективности и результатах».