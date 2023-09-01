У Ferrari появился первый технический директор со времен Арривабене
Фредерик Вассер назвал вещи своими именами – и тем окончательно избавил Скудерию от сомнительной ситуации, которая тянулась несколько лет
Когда в конце 2021 года Маттиа Бинотто, который в то время был техническим директором Скудерии, получил повышение и сменил в кресле большого босса Маурицио Арривабене, его собственную должность так никто и не занял.
Формально она оставалась вакантной все это время – и вот перед началом домашнего этапа в Монце команда признала очевидное и назвала своим техническим директором Энрико Кардиле.
При этом в структуре Скудерии ничего не поменялось, итальянский инженер и прежде отвечал за вопросы, связанные с шасси. Так что верно говорить не о назначении, а о приведении должности в соответствие с фактической ролью.
Комментируя эту ситуацию по просьбе Motorsport.com, глава команды Фредерик Вассер объяснил: «Я не знаю, откуда берутся все эти разговоры. Для меня наша структура является предельно понятной.
Все те, кто работают с шасси, подчиняются Энрико Кардиле. А для меня он – технический директор. Если говорить предельно строго, то технический директор шасси, так как у нас есть Энрико Гуалтьери, который является техническим директором силовых установок».
Энрико Кардиле, глава группы шасси, Ferrari
Фото: Дом Ромни / Motorsport Images
Француз добавил: «Меня уже спрашивали об этом неделю назад в Зандфорте. Но в нашем спорте у всех больших организаций по два технических директора: [у Mercedes] в Брэкли и Бриксуорте, [у Renult/Alpine] в Вири-Шатийоне и Энстоуне.
Невозможно, чтобы один человек отвечал за оба эти направления. И для нас совершенно очевидно, что Энрико Кардиле занимается шасси, а Энрико Гуалтьери – моторами.
Не понимаю, как тут можно понять что-то неправильно, так как все предельно ясно».
После 13 Гран При Ferrari занимает четвертое место в Кубке конструкторов Ф1.
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