У Ferrari хорошие новости: найдены удачные настройки задней подвески
Пока эффект от изменений удалось почувствовать только на симуляторе – но оценить новые решения на трассе можно будет уже через считанные дни
Ferrari в этом сезоне ведет активные работы в попытках сделать быстрее в целом неудачный болид SF1000. В последние недели внимание экспертов сосредоточено главным образом на аэродинамических элементах – те или иные новые детали Скудерия привозит практически на каждую гонку.
В частности, вскоре ожидается появление на машинах доработанных конфигураторов потока, днища и диффузора. Предполагается, что новая версия диффузора избавится от неприятного эффекта, когда при определенных условиях поток воздуха срывается с рабочей поверхности – что приводит к снижению прижимной силы и дестабилизирует машину. Точный график установки всех этих элементов на болиды пока не известен – но какие-то детали точно будут использованы уже на ближайшем Гран При Айфеля на «Нюрбургринге».
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Тем временем источники итальянской редакции Motorsport.com сообщают, что Скудерия добилась небольшого прорыва и в работе с задней подвеской. По ходу испытаний на симуляторе инженерам удалось найти настройки, которые сгладили неприятную недостаточную поворачиваемость в средней фазе поворота. Сейчас склонность передних колес к сносу в районе апекса, в частности, создает серьезные проблемы для Себастьяна Феттеля.
Однако полученные на симуляторе результаты далеко не всегда подтверждаются в ходе гоночных уик-эндов. Так или иначе, первое представление о том, насколько продуктивными для Ferrari были две недели после гонки в Сочи, можно будет получить уже в эту пятницу – по ходу двух первых тренировок Гран При Айфеля.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля Билеты
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Кирилл Качнов