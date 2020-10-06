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У Ferrari хорошие новости: найдены удачные настройки задней подвески

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У Ferrari хорошие новости: найдены удачные настройки задней подвески
Автор:
, Главный редактор

Пока эффект от изменений удалось почувствовать только на симуляторе – но оценить новые решения на трассе можно будет уже через считанные дни

Ferrari в этом сезоне ведет активные работы в попытках сделать быстрее в целом неудачный болид SF1000. В последние недели внимание экспертов сосредоточено главным образом на аэродинамических элементах – те или иные новые детали Скудерия привозит практически на каждую гонку.

В частности, вскоре ожидается появление на машинах доработанных конфигураторов потока, днища и диффузора. Предполагается, что новая версия диффузора избавится от неприятного эффекта, когда при определенных условиях поток воздуха срывается с рабочей поверхности – что приводит к снижению прижимной силы и дестабилизирует машину. Точный график установки всех этих элементов на болиды пока не известен – но какие-то детали точно будут использованы уже на ближайшем Гран При Айфеля на «Нюрбургринге».

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Тем временем источники итальянской редакции Motorsport.com сообщают, что Скудерия добилась небольшого прорыва и в работе с задней подвеской. По ходу испытаний на симуляторе инженерам удалось найти настройки, которые сгладили неприятную недостаточную поворачиваемость в средней фазе поворота. Сейчас склонность передних колес к сносу в районе апекса, в частности, создает серьезные проблемы для Себастьяна Феттеля.

Однако полученные на симуляторе результаты далеко не всегда подтверждаются в ходе гоночных уик-эндов. Так или иначе, первое представление о том, насколько продуктивными для Ferrari были две недели после гонки в Сочи, можно будет получить уже в эту пятницу – по ходу двух первых тренировок Гран При Айфеля.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля Билеты
Пилоты Себастьян Феттель , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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