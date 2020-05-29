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Формула 1 / Новость

У Ferrari и Red Bull лишний вес. Новый регламент им поможет

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У Ferrari и Red Bull лишний вес. Новый регламент им поможет
Автор:
, ответственный редактор
29 мая 2020 г., 03:30

В списке решений, утвержденных Всемирным советом, есть неприметная строчка о повышении стартового веса машин до 749 кг с сезона-2021. В действительности она значит куда больше, чем может показаться

Минимально разрешенная масса машин Ф1 постоянно растет. В прошедшем сезоне она составляла 745 кг, в нынешнем выросла до 746 из-за установки второго датчика контроля топливного потока. Он позволит FIA точнее контролировать расход после скандала с Ferrari в конце прошлого чемпионата. 

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Среди множества решений, которые Совет FIA по спорту утвердил вечером в среду, есть и новое повышение стартового веса – теперь до 749 кг. Может показаться, что это незначительная и даже техническая поправка, не сравнимая по важности с другими новациями.

Но в действительности прибавка трех килограммов является важным индикатором. Дело в том, что в 2020 году некоторым конструкторам не удалось достичь нижней планки по массе. Их машины получились более тяжелыми.

Решение повысить стартовый вес можно назвать мерой экономии. Участникам чемпионата приходится тратить значительные суммы на поиск мест, где можно было бы облегчить конструкцию на лишний десяток граммов. Ведь в идеале все стремятся сделать шасси как можно легче – если получится опуститься ниже лимита, разницу компенсируют балластом, расположенным в самых выгодных с точки зрения инженеров местах. 

В паддоке говорили, будто изменения в правилах сделаны для того, чтобы исключить практику использования в конструкции машин сверхдорогих материалов, которые сочетают нужную прочность и малый вес. Прежде всего такие применялись для элементов силовой установки. Сейчас подобное выбрасывание денег на ветер особенно явно противоречит взятому курсу на отказ от лишних расходов.

Весы для машин Ф1

Весы для машин Ф1

Фото: XPB Images

Инсайдеры говорят, что самые «толстые» машины Ф1 не укладываются в установленный лимит на 5 кг. Скажем, на трассе в Барселоне это означает проигрыш примерно 0,15 секунды на круге, что равносильно 10 секундам на дистанции гонки. Не так много, но может стоить одной-двух позиций.

Просто для сравнения: примерно столько позволяет отыграть большой пакет обновлений, который команды готовят несколько раз за сезон.   

Но кто же страдает от лишнего веса? В ответе на этот вопрос нам внезапно приходит на помощь недавнее утверждение регламента. Как подтвердили Motorsport.com сразу несколько заслуживающих доверия источников, при обсуждении увеличения веса команды разделились на два равных лагеря. Идею поддерживали Ferrari, Red Bull и входящие в их сферу влияния Haas, Alfa Romeo и AlphaTauri.

Представителям Racing Point было в целом все равно. Остальные выступали против. 

Разумеется, на увеличении веса в первую очередь настаивали те, кто без этого оказался бы в невыгодной ситуации. Это позволяет говорить, что у Скудерии и «Красных быков» машины сейчас тяжелее, чем разрешает регламент.

Между тем, хотя гонщики регулярно призывают сделать Формулу 1 легче, в реальности можно ожидать прямо противоположного развития событий. С 2022 года вместе с граунд-эффектом придут и новые стандарты безопасности – усиленные требования к прочности шасси и результатам краш-тестов. Это может привести к росту массы машин до 800 кг. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Франко Нуньес

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