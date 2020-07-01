У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын
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Бывший босс Ф1 в очередной раз стал отцом
У Берни Экклстоуна и его супруги Фабианы Флози родился сын. Роды прошли 1 июля в Швейцарии, мальчика назвали Эйсом.
Экклстоун и Флози проводили карантин из-за коронавируса в Бразилии, но когда эпидемическая ситуация в этой стране стала ухудшаться, они перебрались в Швейцарию. Там же прошли роды.
«Все прошло так хорошо, он родился за 25 минут», – цитирует Фабиану швейцарская газета Blick.
Отметим, что Эйс стал первым сыном 89-летнего Экклстоуна. У бывшего руководителя Формулы 1 есть три дочери от двух предыдущих жен, младшей из которых 31 год. Также у Экклстоуна есть пятеро внуков.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын
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