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Формула 1 / Новость

У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын

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У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын
Автор:
, редактор
1 июл. 2020 г., 14:07

Бывший босс Ф1 в очередной раз стал отцом

У Берни Экклстоуна и его супруги Фабианы Флози родился сын. Роды прошли 1 июля в Швейцарии, мальчика назвали Эйсом. 

Экклстоун и Флози проводили карантин из-за коронавируса в Бразилии, но когда эпидемическая ситуация в этой стране стала ухудшаться, они перебрались в Швейцарию. Там же прошли роды.

«Все прошло так хорошо, он родился за 25 минут», – цитирует Фабиану швейцарская газета Blick.

Отметим, что Эйс стал первым сыном 89-летнего Экклстоуна. У бывшего руководителя Формулы 1 есть три дочери от двух предыдущих жен, младшей из которых 31 год. Также у Экклстоуна есть пятеро внуков.

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Автор Иван Матушкин

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