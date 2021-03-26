У двух сотрудников Aston Martin обнаружили COVID-19

По информации источников в паддоке, заболевшие не входят в число ключевых фигур Aston Martin. Как и предусмотрено действующим регламентом, оба уже помещены в изоляцию, а круг их ближайшего общения проходит дополнительную проверку.

Примечательно, что в прошлом году именно Aston Martin, носившая тогда имя Racing Point, сильнее всего пострадала из-за COVID-19/ Обоим ее пилотам пришлось пропускать Гран При.

Серхио Перес не смог выступить в Сильверстоуне, а анализ Лэнса Стролла оказался позитивным после того, как канадец из-за скверного самочувствия уехал с «Нюрбургринга».

Aston Martin стала одной из команд, которая решила не пользоваться программой властей Бахрейна по вакцинации гостей и участников первого Гран При сезона. Те, кто базируется в Британии, предпочел воспользоваться внутренней кампанией вакцинации.

Другие участники чемпионата – например, Ferrari – предоставили своим сотрудникам право самостоятельного выбора.