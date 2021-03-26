У двух сотрудников Aston Martin обнаружили COVID-19
Поздно вечером в четверг стало известно, что в «пузырь» команды из Сильверстоуна прокрался коронавирус
По информации источников в паддоке, заболевшие не входят в число ключевых фигур Aston Martin. Как и предусмотрено действующим регламентом, оба уже помещены в изоляцию, а круг их ближайшего общения проходит дополнительную проверку.
Примечательно, что в прошлом году именно Aston Martin, носившая тогда имя Racing Point, сильнее всего пострадала из-за COVID-19/ Обоим ее пилотам пришлось пропускать Гран При.
Серхио Перес не смог выступить в Сильверстоуне, а анализ Лэнса Стролла оказался позитивным после того, как канадец из-за скверного самочувствия уехал с «Нюрбургринга».
Aston Martin стала одной из команд, которая решила не пользоваться программой властей Бахрейна по вакцинации гостей и участников первого Гран При сезона. Те, кто базируется в Британии, предпочел воспользоваться внутренней кампанией вакцинации.
Другие участники чемпионата – например, Ferrari – предоставили своим сотрудникам право самостоятельного выбора.
Читайте также:
Предыдущая новость
Технический анализ: Red Bull «сломал» задние рычаги подвески. Но это к лучшему
Следующая новость
Хэмилтон: Мой последний сезон в Формуле 1? Не похоже
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Местонахождение
|Международный автодром Бахрейна
|Команды
|Aston Martin Racing
|Автор
|Роберто Кинкеро