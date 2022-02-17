Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Анализ до презентации: что рассказало шпионское фото Ferrari F1-75 Следующая / Meta Drivers: из метавселенной к реальным призам
Формула 1 Новости

У Боттаса опять будет черный болид? Чжоу на это намекает

Как и Ferrari, в случае с униформой Alfa Romeo решила сделать акцент на черном цвете

У Боттаса опять будет черный болид? Чжоу на это намекает
Автор:
, редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Alfa Romeo представит боевую расцветку машины только 27 февраля, уже после окончания предсезонных тестов в Барселоне. И в четверг, 17 февраля, команда объявила о партнерстве с новым спонсором – коим оказался швейцарский бренд часов Rebellion – и заодно засветила новый комбинезон. Он, как и раньше, выполнен в красно-черно-белых тонах, но в этом году на униформе стало вполне больше черного цвета.

 

Соответственно, вполне вероятно, что в новом сезоне у автомобиля Alfa Romeo немного изменится расцветка. Напомним, что 15 февраля новая машина коллектива уже выезжала на трассу во Фьорано – правда, болид был в камуфляже.

Читайте также:

Ранее цвет новый униформы также показала и Ferrari, презентация машины которой состоится уже сегодня в 16.00 по московскому времени. 

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Анализ до презентации: что рассказало шпионское фото Ferrari F1-75
Предыдущая новость

Анализ до презентации: что рассказало шпионское фото Ferrari F1-75
Следующая новость

Meta Drivers: из метавселенной к реальным призам

Meta Drivers: из метавселенной к реальным призам
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
У Боттаса нашелся двойник на Олимпиаде. Им оказался Хэмилтон
Формула 1

У Боттаса нашелся двойник на Олимпиаде. Им оказался Хэмилтон

Де Врис недоволен: Хватит сравнивать Формулу Е с Формулой 1
Формула E

Де Врис недоволен: Хватит сравнивать Формулу Е с Формулой 1

Все фотографии новой машины Aston Martin на трассе
Формула 1

Все фотографии новой машины Aston Martin на трассе

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Боттас уступил женщине место в Гонке чемпионов
Общая информация

Боттас уступил женщине место в Гонке чемпионов

Alfa Romeo отказалась от коробок передач и подвески Ferrari
Формула 1

Alfa Romeo отказалась от коробок передач и подвески Ferrari

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Галерея: Шпионские снимки Alfa Romeo 2022 года Тесты Alfa Romeo во Фьорано
Формула 1

Галерея: Шпионские снимки Alfa Romeo 2022 года

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года Тесты Alfa Romeo во Фьорано
Формула 1

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года

Alfa Romeo представит машину после предсезонных тестов
Формула 1

Alfa Romeo представит машину после предсезонных тестов

Самое важное:

FIA сместила Маси с поста за день до презентации Mercedes
Формула 1 Формула 1

FIA сместила Маси с поста за день до презентации Mercedes

Все фотографии новой машины Ferrari F1-75
Формула 1 Формула 1

Все фотографии новой машины Ferrari F1-75

Ferrari сделала разборный носовой обтекатель. И вот зачем
Формула 1 Формула 1

Ferrari сделала разборный носовой обтекатель. И вот зачем

Ferrari представила машину 2022 года
Формула 1 Формула 1

Ferrari представила машину 2022 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.