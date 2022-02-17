У Боттаса опять будет черный болид? Чжоу на это намекает

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Как и Ferrari, в случае с униформой Alfa Romeo решила сделать акцент на черном цвете
Alfa Romeo представит боевую расцветку машины только 27 февраля, уже после окончания предсезонных тестов в Барселоне. И в четверг, 17 февраля, команда объявила о партнерстве с новым спонсором – коим оказался швейцарский бренд часов Rebellion – и заодно засветила новый комбинезон. Он, как и раньше, выполнен в красно-черно-белых тонах, но в этом году на униформе стало вполне больше черного цвета.
Соответственно, вполне вероятно, что в новом сезоне у автомобиля Alfa Romeo немного изменится расцветка. Напомним, что 15 февраля новая машина коллектива уже выезжала на трассу во Фьорано – правда, болид был в камуфляже.
Ранее цвет новый униформы также показала и Ferrari, презентация машины которой состоится уже сегодня в 16.00 по московскому времени.
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