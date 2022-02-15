У Боттаса нашелся двойник на Олимпиаде. Им оказался Хэмилтон

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Сейчас в Китае проходят зимние Олимпийские игры, на просмотр которых болельщики Формулы 1 не прочь отвлечься в перерывах между презентациями команд чемпионата. Недавно глаз пользователей социальных сетей зацепили участники керлинга: оказалось, в этом виде спорта выступает атлет, довольно похожий на пилота Alfa Romeo Валттери Боттаса. Канадский телевещатель CBS даже выложил фотографии спортсменов, отметив, что они будто «давно разлученные братья».

На удивление, на этом совпадения не закончились, поскольку выяснилось, что у члена сборной США по керлингу такая же фамилия, как и у семикратного чемпиона Ф1 – американца зовут Мэтт Хэмилтон.

Напомним, что в грядущем сезоне Формулы 1 Боттас будет выступать за Alfa Romeo.