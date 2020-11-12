Поздно вечером в среду команда Williams объявила, что в начале недели Робертс ощутил симптомы коварного заболевания, хотя еще в понедельник его тест показал отрицательный результат.

В соответствии с правилами, действующими в Британии, главе команды из Гроу, сменившему этой осенью Клэр Уильямс, теперь предстоит провести какое-то время в режиме самоизоляции. Он точно не поедет на предстоящий турецкий этап чемпионата.

Команда подтвердила, что в целом Саймон чувствует себя хорошо, а его обязанности на Гран При поделят тим-менеджер Дэйв Реддинг и главный инженер Адам Картер.

В заявлении Williams сказано: «Робертс не имел контактов с другими сотрудниками гоночной бригады. Работа на трассе продолжится в соответствии с планами».

Там же говорится: «У команды есть строгий план проверок, также мы полностью соблюдаем указания FIA».

На прошлой неделе Williams уже сообщала об обнаружении коронавируса у нескольких своих сотрудников.