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У босса Williams F1 нашли COVID-19, он пропустит Гран При Турции

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У босса Williams F1 нашли COVID-19, он пропустит Гран При Турции
Автор:
, Редактор Ф1

Анализ Саймона Робертса, взятый накануне уик-энда в Стамбуле, дал положительный результат

Поздно вечером в среду команда Williams объявила, что в начале недели Робертс ощутил симптомы коварного заболевания, хотя еще в понедельник его тест показал отрицательный результат. 

В соответствии с правилами, действующими в Британии, главе команды из Гроу, сменившему этой осенью Клэр Уильямс, теперь предстоит провести какое-то время в режиме самоизоляции. Он точно не поедет на предстоящий турецкий этап чемпионата. 

Команда подтвердила, что в целом Саймон чувствует себя хорошо, а его обязанности на Гран При поделят тим-менеджер Дэйв Реддинг и главный инженер Адам Картер.

В заявлении Williams сказано: «Робертс не имел контактов с другими сотрудниками гоночной бригады. Работа на трассе продолжится в соответствии с планами». 

Там же говорится: «У команды есть строгий план проверок, также мы полностью соблюдаем указания FIA».

На прошлой неделе Williams уже сообщала об обнаружении коронавируса у нескольких своих сотрудников. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции Билеты
Команды Williams
Автор Люк Смит

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