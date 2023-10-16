«У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни
Популярный телеведущий прокомментировал недавние финансовые сложности у бывшего коммерческого босса Ф1
На этой неделе 92-летний Берни Экклстоун урегулировал с британским налоговым ведомством претензии, которые возникли в его адрес прошлым летом. Бывшего босса Формулы 1 обвиняли в неуплате налогов со своего сингапурского траста на сумму свыше £400 миллионов.
Экклстоун признал свою вину и закрыл все вопросы, выплатив в общей сложности (по уточненным данным) £653 млн. При этом его общее состояние по оценкам финансовых экспертов до начала процесса превышало £2,5 миллиарда.
В этой связи популярный телеdедущий Джереми Кларксон (более всего известный работой в шоу Top Gear) позволил себе пошутить в своей колонке для таблоида The Sun.
«У вас плохой день? – написал Кларксон. – Поверьте, все может быть куда хуже. Бывшего главу Формулы 1 Берни Экклстоуна только что оштрафовали на сотни миллионов за налоговые нарушения.
Почти точно это самый большой денежный штраф в истории, наложенный на отдельного человека. В результате у бедного старика остались последние два миллиарда».
28 октября Экклстоун должен отметить 93-й день рождения.
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