«У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни

На этой неделе 92-летний Берни Экклстоун урегулировал с британским налоговым ведомством претензии, которые возникли в его адрес прошлым летом. Бывшего босса Формулы 1 обвиняли в неуплате налогов со своего сингапурского траста на сумму свыше £400 миллионов.

Экклстоун признал свою вину и закрыл все вопросы, выплатив в общей сложности (по уточненным данным) £653 млн. При этом его общее состояние по оценкам финансовых экспертов до начала процесса превышало £2,5 миллиарда.

В этой связи популярный телеdедущий Джереми Кларксон (более всего известный работой в шоу Top Gear) позволил себе пошутить в своей колонке для таблоида The Sun.

«У вас плохой день? – написал Кларксон. – Поверьте, все может быть куда хуже. Бывшего главу Формулы 1 Берни Экклстоуна только что оштрафовали на сотни миллионов за налоговые нарушения.

Почти точно это самый большой денежный штраф в истории, наложенный на отдельного человека. В результате у бедного старика остались последние два миллиарда».

28 октября Экклстоун должен отметить 93-й день рождения.