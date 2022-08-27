У Audi и Porsche в Ф1 будут совершенно разные моторы. И вот почему

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Вчера марка Audi официально подтвердила, что с 2026 года придет в Формулу 1 в роли поставщика силовых установок. Ожидается, что следом то же подтвердит еще один бренд группы Volkswagen, а именно Porsche.

Поскольку обе марки входят в один большой концерн, логично было бы предположить, что у них под разными названиями будут одинаковые силовые установки. Однако это не так.

«Думаю, вы способны представить, какой у нас был накал дискуссий, – сказал по этому поводу глава Audi Маркус Дюйсман. – Но поскольку у каждого из двух наших брендов есть своя база поклонников и свой характер, мы приняли решение полностью разделить их участие в Формуле 1.

На то было несколько причин. У каждого бренда будет своя команда с разными шасси, а силовые установки должны изначально создаваться под конкретное шасси».

«К тому же на адаптацию одинаковых силовых установок для разных шасси тоже потребовалось бы время, – добавил глава отдела технических разработок Audi Оливер Хоффманн. – Так что мы приняли решение делать две силовые установки полностью независимо друг от друга.

У нас не так много времени, но вспомните, что мы создали гибридный привод для внедорожника Audi для «Дакара» менее чем за год. Так что надеюсь с мотором для Формулы 1 к 2026 году мы тоже успеем».

Отметим, что по слухам Porsche станет партнером Red Bull и присоединиться к их программе по разработке и производству силовых установок. А вот Audi сделает свой мотор на основе проекта двигателя Формулы 1, который был разработан в 2017 году инженерами… Porsche! Тогда эта силовая установка не пригодилась, но ее можно использовать в качестве базиса при постройке новой, уже под именем Audi.

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