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Формула 1 Новость

У Aston Martin с 2024 года сменится титульный спонсор

Нефтяная компания Aramco займет место технологического сервиса Cognizant в официальном названии команды

Франко Нуньес
Автор:
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Aston Martin еще не делала официального объявления, но оно выглядит неизбежным: о предстоящих изменениях стало известно британской деловой прессе со ссылками на источник в окружении владельца команды Лоренса Стролла. 

При этом Cognizant останется одним из спонсоров «зеленых» – стоит напомнить, что сотрудничество с этим брендом стартовало еще в 2021 году, когда AMR начала выступать в своем нынешнем виде, сменив в пелотоне Racing Point. Контракт с американцами в Сильверстоуне продлили в сентябре.

С 2024 года логотипы Cognizant на зеленых машинах станут чуть меньше, тогда как присутствие Aramco увеличится

С 2024 года логотипы Cognizant на зеленых машинах станут чуть меньше, тогда как присутствие Aramco увеличится

Саудовская компания Aramco уже сейчас является совладельцем команды Стролла и планирует повышать свою долю как в Aston Martin F1, так и во всей группе Aston Martin Lagonda Limited.

Кроме того, сейчас нефтяники продолжают работу над «зеленым» топливом с нулевыми вредными выбросами, которое станет обязательным для всей Ф1 с 2026 года. Последние шаги Aramco показывают, что компания намерена планомерно расширять свое присутствие в чемпионате мира. 

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