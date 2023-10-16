У Aston Martin с 2024 года сменится титульный спонсор

Aston Martin еще не делала официального объявления, но оно выглядит неизбежным: о предстоящих изменениях стало известно британской деловой прессе со ссылками на источник в окружении владельца команды Лоренса Стролла.

При этом Cognizant останется одним из спонсоров «зеленых» – стоит напомнить, что сотрудничество с этим брендом стартовало еще в 2021 году, когда AMR начала выступать в своем нынешнем виде, сменив в пелотоне Racing Point. Контракт с американцами в Сильверстоуне продлили в сентябре.

С 2024 года логотипы Cognizant на зеленых машинах станут чуть меньше, тогда как присутствие Aramco увеличится

Саудовская компания Aramco уже сейчас является совладельцем команды Стролла и планирует повышать свою долю как в Aston Martin F1, так и во всей группе Aston Martin Lagonda Limited.

Кроме того, сейчас нефтяники продолжают работу над «зеленым» топливом с нулевыми вредными выбросами, которое станет обязательным для всей Ф1 с 2026 года. Последние шаги Aramco показывают, что компания намерена планомерно расширять свое присутствие в чемпионате мира.