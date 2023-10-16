У Aston Martin с 2024 года сменится титульный спонсор
Нефтяная компания Aramco займет место технологического сервиса Cognizant в официальном названии команды
Aston Martin еще не делала официального объявления, но оно выглядит неизбежным: о предстоящих изменениях стало известно британской деловой прессе со ссылками на источник в окружении владельца команды Лоренса Стролла.
При этом Cognizant останется одним из спонсоров «зеленых» – стоит напомнить, что сотрудничество с этим брендом стартовало еще в 2021 году, когда AMR начала выступать в своем нынешнем виде, сменив в пелотоне Racing Point. Контракт с американцами в Сильверстоуне продлили в сентябре.
С 2024 года логотипы Cognizant на зеленых машинах станут чуть меньше, тогда как присутствие Aramco увеличится
Саудовская компания Aramco уже сейчас является совладельцем команды Стролла и планирует повышать свою долю как в Aston Martin F1, так и во всей группе Aston Martin Lagonda Limited.
Кроме того, сейчас нефтяники продолжают работу над «зеленым» топливом с нулевыми вредными выбросами, которое станет обязательным для всей Ф1 с 2026 года. Последние шаги Aramco показывают, что компания намерена планомерно расширять свое присутствие в чемпионате мира.
Гран При США-2023: расписание, факты и статистика
Хорнер попросил Формулу 1 больше не ограничивать длину отрезков
«У вас же нет информации». Алонсо упрекнул Motorsport.com
«У вас же нет информации». Алонсо упрекнул Motorsport.com «У вас же нет информации». Алонсо упрекнул Motorsport.com
Подгоревшее сиденье Алонсо поставило Aston Martin в тупик
Подгоревшее сиденье Алонсо поставило Aston Martin в тупик Подгоревшее сиденье Алонсо поставило Aston Martin в тупик
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
FIA закончила разбор поведения Стролла в Катаре. Гонщику погрозили пальцем
FIA закончила разбор поведения Стролла в Катаре. Гонщику погрозили пальцем FIA закончила разбор поведения Стролла в Катаре. Гонщику погрозили пальцем
FIA решила расследовать поведение Стролла в гараже Aston Martin
FIA решила расследовать поведение Стролла в гараже Aston Martin FIA решила расследовать поведение Стролла в гараже Aston Martin
Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара
Самое важное:
«У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни
«У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни «У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни
Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею
Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею
FIA пообещала Andretti, что команду не оставят в Ф1 без моторов
FIA пообещала Andretti, что команду не оставят в Ф1 без моторов FIA пообещала Andretti, что команду не оставят в Ф1 без моторов
Ферстаппен попросил президента Ferrari позвонить ему
Ферстаппен попросил президента Ferrari позвонить ему Ферстаппен попросил президента Ferrari позвонить ему
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.