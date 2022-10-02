У AlphaTauri не осталось промежуточных шин на гонку

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По правилам Формулы 1 каждый пилот получает на уик-энд Гран При четыре комплекта промежуточных шин и три дождевых. В Сингапуре заезды субботней тренировки и квалификации проходили в мокрых условиях, потому команды активно использовали такую резину.

Из-за этого у обоих пилотов AlphaTauri вообще не осталось свежих промежуточных комплектов. Так как гонка, задержанная из-за ливня, явно будет стартовать в сырых условиях, необходимость использовать уже прикатанные шины может помешать Пьеру Гасли и Юки Цуноде.

При этом у Эсебана Окона с Валттери Боттасом есть в распоряжении по три промежуточных комплекта, а у Даниэля Риккардо, Себастьяна Феттеля, Николя Латифи, Алекса Элбона и Гуаньюя Чжоу – по два. Все остальные 11 пилотов сохранили по одному.

С дождевыми шинами ситуация несколько лучше: гонщики Red Bull, Alpine и Шарль Леклер вообще не ездили на такой резине по ходу уик-энда, остальные использовали по одному комплекту.

Старт Гран При Сингапура задержали из-за дождя до 16:05 Мск.

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