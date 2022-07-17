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Сейчас Alpine ведет острую борьбу с McLaren за четвертое место в Кубке конструкторов – у обеих команд по 81 очку. Однако в середине лета Формула 1 традиционно начинает перебрасывать ресурсы с обновления существующей машины на разработку шасси для будущего сезона.

Каждая команда сама принимает решение о том, какую из двух задач считать приоритетной. В условиях лимита бюджетов полноценно заниматься обеими просто невозможно.

Понятно, что Alpine нельзя полностью бросать доработки нынешней А522 – это снизит шансы в борьбе с McLaren. Однако Фернандо Алонсо призвал команду активнее работать над проектом 2023 года. Примечательно, что контракт самого испанца истекает в этом году, потому его забота о следующем сезоне наводит на определенные выводы.

«Не думаю, что в этом сезоне нам по силам [вмешаться в борьбу трех топ-команд], – объяснил Фернандо. – У них огромные организации, хотя мы знаем, что рано или поздно будем на том же уровне.

Для нас сейчас важнее заниматься среднесрочной и долгосрочной программой и стараться прогрессировать в их темпе. Потому нам стоит поскорее переключиться на машину 2023 года, чтобы этот проект не пострадал.

Большие команды начинают работу над новым шасси, но при этом не прерывают доработку существующей машины. Но для остальных это очень серьезная задача».

Фернандо добавил, что сейчас у Alpine есть хороший базис – A522 показала себя сбалансированной и универсальной машиной, способной добиваться результата на любых трассах.

«Да, в некоторых поворотах мы немного отстаем. Пожалуй, в медленных мы сейчас не очень сильны, – рассказал двукратный чемпион мира. – Но в Баку, где много быстрых виражей, многие ехали очень неплохо. Скажем, AlphaTauri или Aston Martin. На других трассах может прибавить кто-то еще.

Нам же нужно постепенно улучшаться во всем. Не думаю, что у нашей машины есть какие-то явные слабости, с которыми надо разбираться – а вот прибавлять надо во всех компонентах».

Сам Алонсо заработал очки в шести последних Гран При, в том числе за пятое место в Сильверстоуне. В чемпионате пилотов он занимает десятую строчку.