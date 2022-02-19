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Формула 1 Новости

У Alfa Romeo сломалась коробка передач на обкатке во Фьорано

Коллектив столкнулся с первыми сложностями уже по ходу съемочного дня

У Alfa Romeo сломалась коробка передач на обкатке во Фьорано
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15 февраля на трассе во Фьорано команда Alfa Romeo неожиданно провела выкатку своего нового автомобиля. Хоть машина и была в камуфляже, формально данный заезд прошел в рамках съемочного дня, по правилам которого коллективы могут преодолеть не более 100 километров дистанции на специально подготовленных шинах Pirelli. Как выяснилось, без трудностей не обошлось.

По информации журналистов из итальянского отдела Motorsport.com, во время обкатки C42 возникла проблема, вынудившая Валттери Боттаса прервать заезды на целых три часа. Сообщается, что произошла утечка жидкости в гидравлической системе коробки передач.

Возникшую сложность связывают с отказом Alfa Romeo от услуг Ferrari в области разработки коробки передач и задней подвески: с нынешнего сезона команда решила создавать данные узлы самостоятельно. 

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Теперь коллектив вновь выведет свой автомобиль на трассу во время первой части предсезонных тестов, которые состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне.

Дополнительная информация: Франко Нуньес

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