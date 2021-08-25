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Формула 1 Новость

«Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1

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, Ответственный редактор

На Гран При Бельгии 1991 года Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле 1. Но этому предшествовали весьма интересные события…

«Тюремщик предложил остаться». Как Шумахер 30 лет назад попал в Ф1

В этом году исполняется три десятилетия с первой гонки Михаэля Шумахера в Ф1 – немецкий пилот начал карьеру в Спа за рулем машины Jordan. Все, что было потом – переход в Benetton, победа на той же трассе год спустя и семь титулов чемпиона мира – уже давно стало легендой, которая окружает имя великого гонщика.

Чуть менее известна та часть истории, которая предшествовала дебюту Шумахера. Известно, что он занял в Jordan место Бертрана Гашо, которого угораздило попасть в тюрьму из-за конфликта с лондонским таксистом.

В подкасте Beyond the Grid сам Гашо поделился деталями этой необычной истории, которая открыла юному Михаэлю путь в Ф1.

«Это было в декабре 1990 года, – рассказал 58-летний экс-пилот. – Я ехал по Лондону на машине своей подружки. Это была французская машина. 

Эдди Джордан назначил мне встречу и я направлялся туда, но на углу Гайд-парка оказалось, что он сам всего в нескольких машинах за мной, и мы начали беседу по телефону. 

Потом в этой истории появился таксист. Он настойчиво пытался влезть в мой ряд, а я не собирался пускать его из-за собственного глупого упрямства. Должен добавить, что у меня был с собой газовый баллончик – во Франции газ считается отличным средством самозащиты, так как он не обостряет конфликт».

На старте в Спа Шумахер (№32) был седьмым, в первый поворот вошел пятым

На старте в Спа Шумахер (№32) был седьмым, в первый поворот вошел пятым

Фото: Эрколе Коломбо

В случае с Гашо конфликт явно обострялся.

«Таксист все же влез передо мной и резко нажал на тормоз, – рассказал Бертран. – А потом еще раз. Тогда я толкнул его в задний бампер.  

Я толкнул его своей машиной, чтобы показать свое недовольство. Небольшой удар бампер в бампер на низкой скорости, машины не пострадали. Но этот парень выскочил из своей машины и открыл мою дверь. Он сопровождал это словами, что убьет меня, и всем тем, что говорят в таких случаях.

Я не придумал ничего умнее, чем залить его газом из баллончика. И сказал, чтобы он проваливал. У меня и в мыслях не было, что в Британии это считается нападением с применением оружия».

После нескольких месяцев разбирательств Гашо приговорили к реальному тюремному сроку. Он должен был провести за решеткой шесть месяцев, но после апелляции срок снизили до двух.

Так или иначе, но Гран При Бельгии пилот провел не в Спа, а в тюрьме. Понятно, что тут уж совсем не до яркого дебюта Михаэля за рулем Jordan – тому хватило одного уик-энда, чтобы продемонстрировать Формуле 1 масштаб своего таланта и получить приглашение от Флавио Бриаторе.

«Я ничего не знал, – признался Гашо. – Если я не путаю, про Шумахера я вообще впервые услышал от одного из тюремщиков. 

Он сказал: "Тот парень, которого они взяли на твое место, очень хорош. Так что твои услуги им больше не понадобятся, и ты можешь оставаться здесь".

Этот охранник, когда открывал дверь моей камеры, каждый раз изображал звук мотора Ф1. Я вам клянусь».

Отбыв наказание, Бертран Гашо смог вернуться в Формулу 1, где без особого успеха провел еще несколько сезонов. Но в истории автоспорта он навсегда останется прежде всего пилотом, который освободил место для Михаэля Шумахера.

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