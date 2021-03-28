«Тяжело, но справедливо». Хорнер о приказе пропустить Хэмилтона

Red Bull упустила победу на Гран При Бахрейна, когда за три круга до финиша приказала Максу Ферстаппену пропустить Льюиса Хэмилтона вперед. Голландец прошел соперника на трассе, но затем выехал за ее пределы. Дирекция гонки заметила нарушение и сообщила о нем Red Bull, после чего команда отдала приказ гонщику.

Ферстаппен после финиша был недоволен таким решением, отметив, что лучше бы лишился победы из-за штрафа, чем пропустить соперника. Но босс Red Bull Кристиан Хорнер придерживается другого мнения.

«Отличная гонка, тяжело ее проигрывать, – цитирует Хорнера ВВС. – Это только первый этап из 23-х, так что надеюсь, в этом году мы не дадим Льюису [Хэмилтону] легкой жизни.

Когда получаешь такие указание [от дирекции гонки], то должен уступить дорогу. Это тяжело, но справедливо.

Думаю, больше всех сегодня выиграли фанаты. Надеюсь, в этом году мы увидим много дуэлей Макса и Льюиса».