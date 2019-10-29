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Формула 1 / Гран При Мексики / Самое интересное

«Ты звучишь так хрипло... и очаровательно». Лучшие радиопереговоры Гран При Мексики

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«Ты звучишь так хрипло... и очаровательно». Лучшие радиопереговоры Гран При Мексики
Автор:
, редактор
29 окт. 2019 г., 16:33

Хэмилтон никак не может поверить, что он на победной тактике. Ferrari нашла свой синоним для хэмилтонского «хаммертайма». А Риккардо как всегда ввернул забавное словцо.

Слайдер
Список

Стролл разбил машину на первой тренировке

Стролл разбил машину на первой тренировке
1/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Стролл: «*****! Извините».

Racing Point: «Ты можешь приехать обратно, Лэнс, или все слишком плохо? Можешь заехать в боксы? Езжай очень медленно».

Феттель недоволен трафиком в первой практике

Феттель недоволен трафиком в первой практике
2/25

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Феттель: «В первом повороте просто бардак».

А вот Ферстаппен недоволен поведением самого Себа

А вот Ферстаппен недоволен поведением самого Себа
3/25

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Ферстаппен: «Что за ерунда? Какого *** делает Себастьян? Все ждут в очереди, а он пытается нас объехать. Невероятно!».

Гасли пришлось уворачиваться от Джовинацци

Гасли пришлось уворачиваться от Джовинацци
4/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Гасли: «Он издевается, что ли?».

Toro Rosso: «Да уж. Непонятно, что он там делал».

Грожану сообщили о красном флаге

Грожану сообщили о красном флаге
5/25

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Haas: «Красный флаг, красный флаг».

Грожан: «Ааааарррррргх!.. Та-та-та-та-та».

McLaren обсуждает дальнейшую работу с Норрисом

McLaren обсуждает дальнейшую работу с Норрисом
6/25

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

McLaren: «Так, Ландо, мы проведем “живой” пит-стоп и вернемся на трассу. Включи режим для трогания с места, режим трогания, пожалуйста. Осторожнее, пит-лейн влажный».

Норрис: «Я не могу выехать снова».

McLaren: «А, да, точно, извини. Будет пит-стоп, мотор выключи, спасибо».

Боттас разбил машину в квалификации

Боттас разбил машину в квалификации
7/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Mercedes: «Ты в порядке, Валттери?»

Боттас: «Да».

Mercedes: «Машина в безопасности».

---

Феттель (проезжая мимо места аварии): «Ну и вот тебе! Как обидно. У меня был бы хороший круг».

Ferrari: «Да, очень хороший».

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Ферстаппену не понравились настройки машины

Ферстаппену не понравились настройки машины
8/25

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Ферстаппен: «Это что такое?! У меня тут как будто огромный ручной тормоз!»

Хэмилтону говорят об отставании на третьей практике

Хэмилтону говорят об отставании на третьей практике
9/25

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Mercedes: «Самая большая потеря во втором секторе – полсекунды».

Грожан недоволен машиной в квалификации

Грожан недоволен машиной в квалификации
10/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Грожан: «Чувак, она неуправляема, совершенно не управляема».

Haas: «Хорошо. Осторожнее, там Боттас сзади, остерегайся».

Грожан: «Да мне *****!»

Риккардо решает проблемы и шутит перед выездом на трассу

Риккардо решает проблемы и шутит перед выездом на трассу
11/25

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Риккардо: «Тут со шлемом кое-что. Похоже, я трубку для питья потерял. Нет трубки в шлеме. Давайте поправим это».

Renault: «Да, принято».

Чуть позже

Renault: «Так, проверка связи».

Риккардо: «Ага. Лузи-гузи, гав-гав» (выражение loosey-goosey означает «расслабленный», но в нем важна рифмованность двух частей – прим. Mototrsport.com)

Renault: «До зеленых огней 15 секунд».

Риккардо: «Хорошо. Ты звучишь так хрипло... и очаровательно».

Renault: «Для тебя стараюсь как могу».

Перес чуть не въехал в Ферстаппена на старте

Перес чуть не въехал в Ферстаппена на старте
12/25

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Перес: «Какого *** он делает?!»

Ферстаппен: «Проверьте мои шины».

Red Bull: «Кажется, правое заднее проколото, осторожнее».

Норриса выпустили с пит-стопа плохо зафиксированным колесом

Норриса выпустили с пит-стопа плохо зафиксированным колесом
13/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

McLaren: «Останови машину, Ландо. Мы бежим за тобой».

Норрис: «Мотор глушить или что?»

McLaren: «Нет, мы бежим к тебе».

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Команда связывается с Норрисом после возвращения пилота на трассу

Команда связывается с Норрисом после возвращения пилота на трассу
14/25

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

McLaren: «Так, Ландо – я знаю, это был полный ******, и прошу прощения. Наша цель теперь – показать, на что мы были способны. Давай-ка выдай мега-отрезок на этих шинах».

Стролл недоволен машиной в гонке

Стролл недоволен машиной в гонке
15/25

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Стролл: «Нужно что-то сделать с 13-м поворотом. Это ужасно».

Racing Point: «Что ужасно, Лэнс?»

Стролл: «Я не могу повернуть машину, передняя ось скользит. А в остальных поворотах – задняя».

Феттель отказывается ехать в боксы

Феттель отказывается ехать в боксы
16/25

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Ferrari: «Включай режим для заезда в боксы».

Феттель: «Может, поедем дальше? Что вы думаете об этом?»

Ferrari: «Мы подумаем. Но режим все равно включи».

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Леклеру не понравился переход с Medium на Medium

Леклеру не понравился переход с Medium на Medium
17/25

Фотограф: Эрик Юниус

Ferrari: «Нам надо, чтобы ты атаковал изо всех сил».

Леклер: «Да я пытаюсь, но шины плохие. Совсем не то, что предыдущие».

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Хэмилтон тоже сомневается в стратегии

Хэмилтон тоже сомневается в стратегии
18/25

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Хэмилтон: «Не знаю, хватит ли нам запаса, если он [Феттель] выедет на свежих шинах».

чуть позже

Mercedes: «Все идет отлично, Льюис, мы отыграли позицию».

Хэмилтон: «Мы остановились слишком рано. Нам очень долго ехать на этих шинах».

еще позже

Mercedes: «Леклер в пяти секундах, и он на двух пит-стопах, так что мы боремся с Феттелем».

Хэмилтон: «Но шины уйдут еще до финиша. Слишком длинный отрезок».

Mercedes: «Да, Льюис, но износ очень низкий. Мы знаем, что будет трудно, но надеемся на победу».

Эллисон: «Так, Льюис, это Джеймс. Ты справишься».

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Леклер просится в боксы второй раз

Леклер просится в боксы второй раз
19/25

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Леклер: «Что там по поводу пит-стопа?»

Ferrari: «Мы пытаемся сделать запас по времени».

Леклер: «Да у меня передние шины уже умерли».

Чуть позже

Ferrari: «Хэмилтон сейчас лидирует – похоже, придется с ним бороться в конце гонки».

Haas интересуется состоянием дел у Магнуссена

Haas интересуется состоянием дел у Магнуссена
20/25

Фотограф: Эрик Юниус

Haas: «Как с балансом?»

Магнуссен: «С ним все нормально. Просто зацеп уходит как-то быстро».

Элбона предостерегают от трафика на последнем круге

Элбона предостерегают от трафика на последнем круге
21/25

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Red Bull: «Там Квят с Хюлькенбергом борются за позицию. Давай просто доедем до финиша».

Ferrari подбадривает Феттеля в борьбе с Хэмилтоном

Ferrari подбадривает Феттеля в борьбе с Хэмилтоном
22/25

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Ferrari: «Очень хороший круг, ты быстрее него. Режим льва до финиша».

Квят после аварии с Хюлькенбергом

Квят после аварии с Хюлькенбергом
23/25

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Квят: «Он захлопнул дверь в последнем повороте. Закрыл, *****, дверь!»

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Хэмилтон выиграл гонку

Хэмилтон выиграл гонку
24/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Mercedes: «Первое место, прекрасная работа. Отлично сделано, Льюис».

Хэмилтон: «Йеху! Спасибо большое, парни, за вашу работу. Было тяжело, но вы блестяще справились. Спасибо за поддержку, как и всегда. И это для Боно!»

Перес финишировал седьмым

Перес финишировал седьмым
25/25

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Racing Point: «Чеко, отличная работа, седьмое место. Впереди только топ-команды. Седьмое место – отличный результат».

Перес: «Хорошо поработали, парни. Ох. Восхитительно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Автор Иван Матушкин

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