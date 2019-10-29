«Ты звучишь так хрипло... и очаровательно». Лучшие радиопереговоры Гран При Мексики
Хэмилтон никак не может поверить, что он на победной тактике. Ferrari нашла свой синоним для хэмилтонского «хаммертайма». А Риккардо как всегда ввернул забавное словцо.
Стролл разбил машину на первой тренировке
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Стролл: «*****! Извините».
Racing Point: «Ты можешь приехать обратно, Лэнс, или все слишком плохо? Можешь заехать в боксы? Езжай очень медленно».
Феттель недоволен трафиком в первой практике
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Феттель: «В первом повороте просто бардак».
А вот Ферстаппен недоволен поведением самого Себа
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Ферстаппен: «Что за ерунда? Какого *** делает Себастьян? Все ждут в очереди, а он пытается нас объехать. Невероятно!».
Гасли пришлось уворачиваться от Джовинацци
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Гасли: «Он издевается, что ли?».
Toro Rosso: «Да уж. Непонятно, что он там делал».
Грожану сообщили о красном флаге
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Haas: «Красный флаг, красный флаг».
Грожан: «Ааааарррррргх!.. Та-та-та-та-та».
McLaren обсуждает дальнейшую работу с Норрисом
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
McLaren: «Так, Ландо, мы проведем “живой” пит-стоп и вернемся на трассу. Включи режим для трогания с места, режим трогания, пожалуйста. Осторожнее, пит-лейн влажный».
Норрис: «Я не могу выехать снова».
McLaren: «А, да, точно, извини. Будет пит-стоп, мотор выключи, спасибо».
Боттас разбил машину в квалификации
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Mercedes: «Ты в порядке, Валттери?»
Боттас: «Да».
Mercedes: «Машина в безопасности».
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Феттель (проезжая мимо места аварии): «Ну и вот тебе! Как обидно. У меня был бы хороший круг».
Ferrari: «Да, очень хороший».
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Ферстаппен: «Это что такое?! У меня тут как будто огромный ручной тормоз!»
Хэмилтону говорят об отставании на третьей практике
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Mercedes: «Самая большая потеря во втором секторе – полсекунды».
Грожан недоволен машиной в квалификации
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Грожан: «Чувак, она неуправляема, совершенно не управляема».
Haas: «Хорошо. Осторожнее, там Боттас сзади, остерегайся».
Грожан: «Да мне *****!»
Риккардо решает проблемы и шутит перед выездом на трассу
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Риккардо: «Тут со шлемом кое-что. Похоже, я трубку для питья потерял. Нет трубки в шлеме. Давайте поправим это».
Renault: «Да, принято».
Чуть позже
Renault: «Так, проверка связи».
Риккардо: «Ага. Лузи-гузи, гав-гав» (выражение loosey-goosey означает «расслабленный», но в нем важна рифмованность двух частей – прим. Mototrsport.com)
Renault: «До зеленых огней 15 секунд».
Риккардо: «Хорошо. Ты звучишь так хрипло... и очаровательно».
Renault: «Для тебя стараюсь как могу».
Перес чуть не въехал в Ферстаппена на старте
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Перес: «Какого *** он делает?!»
Ферстаппен: «Проверьте мои шины».
Red Bull: «Кажется, правое заднее проколото, осторожнее».
Норриса выпустили с пит-стопа плохо зафиксированным колесом
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
McLaren: «Останови машину, Ландо. Мы бежим за тобой».
Норрис: «Мотор глушить или что?»
McLaren: «Нет, мы бежим к тебе».
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McLaren: «Так, Ландо – я знаю, это был полный ******, и прошу прощения. Наша цель теперь – показать, на что мы были способны. Давай-ка выдай мега-отрезок на этих шинах».
Стролл недоволен машиной в гонке
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Стролл: «Нужно что-то сделать с 13-м поворотом. Это ужасно».
Racing Point: «Что ужасно, Лэнс?»
Стролл: «Я не могу повернуть машину, передняя ось скользит. А в остальных поворотах – задняя».
Феттель отказывается ехать в боксы
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Ferrari: «Включай режим для заезда в боксы».
Феттель: «Может, поедем дальше? Что вы думаете об этом?»
Ferrari: «Мы подумаем. Но режим все равно включи».
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Ferrari: «Нам надо, чтобы ты атаковал изо всех сил».
Леклер: «Да я пытаюсь, но шины плохие. Совсем не то, что предыдущие».
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Хэмилтон: «Не знаю, хватит ли нам запаса, если он [Феттель] выедет на свежих шинах».
чуть позже
Mercedes: «Все идет отлично, Льюис, мы отыграли позицию».
Хэмилтон: «Мы остановились слишком рано. Нам очень долго ехать на этих шинах».
еще позже
Mercedes: «Леклер в пяти секундах, и он на двух пит-стопах, так что мы боремся с Феттелем».
Хэмилтон: «Но шины уйдут еще до финиша. Слишком длинный отрезок».
Mercedes: «Да, Льюис, но износ очень низкий. Мы знаем, что будет трудно, но надеемся на победу».
Эллисон: «Так, Льюис, это Джеймс. Ты справишься».
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Леклер: «Что там по поводу пит-стопа?»
Ferrari: «Мы пытаемся сделать запас по времени».
Леклер: «Да у меня передние шины уже умерли».
Чуть позже
Ferrari: «Хэмилтон сейчас лидирует – похоже, придется с ним бороться в конце гонки».
Haas интересуется состоянием дел у Магнуссена
Фотограф: Эрик Юниус
Haas: «Как с балансом?»
Магнуссен: «С ним все нормально. Просто зацеп уходит как-то быстро».
Элбона предостерегают от трафика на последнем круге
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Red Bull: «Там Квят с Хюлькенбергом борются за позицию. Давай просто доедем до финиша».
Ferrari подбадривает Феттеля в борьбе с Хэмилтоном
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Ferrari: «Очень хороший круг, ты быстрее него. Режим льва до финиша».
Квят после аварии с Хюлькенбергом
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Квят: «Он захлопнул дверь в последнем повороте. Закрыл, *****, дверь!»
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Mercedes: «Первое место, прекрасная работа. Отлично сделано, Льюис».
Хэмилтон: «Йеху! Спасибо большое, парни, за вашу работу. Было тяжело, но вы блестяще справились. Спасибо за поддержку, как и всегда. И это для Боно!»
Перес финишировал седьмым
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Racing Point: «Чеко, отличная работа, седьмое место. Впереди только топ-команды. Седьмое место – отличный результат».
Перес: «Хорошо поработали, парни. Ох. Восхитительно».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Автор
|Иван Матушкин
«Ты звучишь так хрипло... и очаровательно». Лучшие радиопереговоры Гран При Мексики
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