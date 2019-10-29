«Ты звучишь так хрипло... и очаровательно». Лучшие радиопереговоры Гран При Мексики

Racing Point : «Ты можешь приехать обратно, Лэнс, или все слишком плохо? Можешь заехать в боксы? Езжай очень медленно».

Ферстаппен : «Что за ерунда? Какого *** делает Себастьян? Все ждут в очереди, а он пытается нас объехать. Невероятно!».

Toro Rosso : «Да уж. Непонятно, что он там делал».

McLaren : «А, да, точно, извини. Будет пит-стоп, мотор выключи, спасибо».

McLaren : «Так, Ландо, мы проведем “живой” пит-стоп и вернемся на трассу. Включи режим для трогания с места, режим трогания, пожалуйста. Осторожнее, пит-лейн влажный».

Феттель (проезжая мимо места аварии): «Ну и вот тебе! Как обидно. У меня был бы хороший круг».

Ферстаппен : «Это что такое?! У меня тут как будто огромный ручной тормоз!»

Грожан : «Чувак, она неуправляема, совершенно не управляема».

Renault : «Для тебя стараюсь как могу».

Риккардо : «Хорошо. Ты звучишь так хрипло... и очаровательно».

Риккардо : «Ага. Лузи-гузи, гав-гав» (выражение loosey-goosey означает «расслабленный», но в нем важна рифмованность двух частей – прим. Mototrsport.com)

Чуть позже

Риккардо: «Тут со шлемом кое-что. Похоже, я трубку для питья потерял. Нет трубки в шлеме. Давайте поправим это».

McLaren : «Нет, мы бежим к тебе».

McLaren : «Останови машину, Ландо. Мы бежим за тобой».

McLaren : «Так, Ландо – я знаю, это был полный ******, и прошу прощения. Наша цель теперь – показать, на что мы были способны. Давай-ка выдай мега-отрезок на этих шинах».

Стролл : «Я не могу повернуть машину, передняя ось скользит. А в остальных поворотах – задняя».

Стролл : «Нужно что-то сделать с 13-м поворотом. Это ужасно».

Ferrari : «Мы подумаем. Но режим все равно включи».

Феттель : «Может, поедем дальше? Что вы думаете об этом?»

Ferrari : «Включай режим для заезда в боксы».

Леклер : «Да я пытаюсь, но шины плохие. Совсем не то, что предыдущие».

Ferrari : «Нам надо, чтобы ты атаковал изо всех сил».

Хэмилтон тоже сомневается в стратегии

18 / 25

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Хэмилтон: «Не знаю, хватит ли нам запаса, если он [Феттель] выедет на свежих шинах».

чуть позже

Mercedes: «Все идет отлично, Льюис, мы отыграли позицию».

Хэмилтон: «Мы остановились слишком рано. Нам очень долго ехать на этих шинах».

еще позже

Mercedes: «Леклер в пяти секундах, и он на двух пит-стопах, так что мы боремся с Феттелем».

Хэмилтон: «Но шины уйдут еще до финиша. Слишком длинный отрезок».

Mercedes: «Да, Льюис, но износ очень низкий. Мы знаем, что будет трудно, но надеемся на победу».

Эллисон: «Так, Льюис, это Джеймс. Ты справишься».