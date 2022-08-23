«Ты тупой или что?». Штайнер объяснил свой метод управления

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Гюнтер Штайнер выделяется на фоне своих коллег по паддоку Ф1, которые управляют другими командами, своим стилем общения. Его высказывания являются резкими и порой весьма резонансными. Такой подход обрел большую популярность после выхода на канале Netflix документального сериала Drive to Survive.

Тиролец прямо указывает своим пилотам на ошибки, не делая реверансов. Это совсем не похоже на обтекаемые и предельно корректные высказывания, которые часто можно услышать от других, и которые не вызывают никакого интереса.

Но менять что-то Штайнер не собирается.

«Думаю, здесь просто не может быть другого подхода, – объяснил Гюнтер в интервью Motorsport.com. – Я предпочитаю говорить откровенно и разбираться с последствиями. Это лучше, чем скрывать истину – подобное всегда приводит в итоге к выяснениям, кто что сказал и в чем правду.

Я же говорю как есть, и люди верят мне, так как знают мой подход. Мы эффективнее решаем вопросы. Если гонка сложилась плохо, она должна научить, как избегать такого впредь. Это работает и в других ситуациях».

Он добавил: «Понятно, то ты никого не хочешь обидеть, и я всячески стремлюсь к этому. Но если гонщик, находясь в выгодной ситуации, ошибается – как было у Мика, когда он разбивал машины, – я просто не могу сказать ему: "Ничего страшного, я вполне доволен".

Да нет же, я буду говорить: "Я абсолютно не доволен. Теперь нужно попытаться найти решение, а я буду думать, как закрыть эту финансовую дыру".

Я не могу делать вид, что проблемы нет. Ведь тогда вы [медиа] сами будете говорить: "Ты тупой или что?". Таков мой подход, в том числе и к жизни вообще. Так что я говорю то, что думаю – и, надеюсь, никого этим не обижаю».

Мик Шумахер, Haas F1 Team Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Работа с Шумахером

Нынешний сезон в Haas – уже второй в карьере Мика Шумахера. В дебютном 2021-м немец никак не проявил себя, но по его выступлениям в молодежных сериях известно, что гонщик начинает показывать скорость примерно через полтора года после дебюта.

В Ф1 это правило сработало – сын Михаэля Шумахера заработал свои первые очки в середине лета в Шпильберге, а потом еще раз финишировал в десятке в Сильверстоуне.

«Думаю, внешняя обстановка оказывает на него серьезный прессинг, – объяснил Штайнер. – Не знаю, как ему удается справляться со всем этим, так как с этим он разбирается сам.

Но я как руководитель команды всегда стараюсь давать обоим пилотам одинаковые возможности. Пока ты делаешь это, всегда можно взглянуть парню в глаза и сказать: "Смотри, вот что у нас есть. И теперь тебе нужно отыскать решение, ведь не я управляю машиной. Да, я знаю, она едет не так, как тебе хотелось бы. Но продолжай пытаться, возможности у вас [с напарником] равные".

Не считая пакета обновлений в Венгрии (который был в единственном комплекте и достался Кевину Магнуссену – прим. ред.), мы постоянно поддерживали паритет. И в отношении тактики подход был тем же. Я стараюсь внимательно следить за этим, чтобы гонщики могли сохранять психологическую концентрацию. Да, конечно, остается прессинг, но тут я не в силах что-то поделать. Не могу же я залезть в его голову.

Понятно, что когда пришел Кевин, он [Шумахер] оказался в совершенно новом мире, в котором должен был освоиться. Я не мог сказать ему, что делать – он должен был сам изучать данные и понимать, где теряет время.

Думаю, сейчас он уже справился с этой задачей. Конечно, нам хотелось, чтобы это произошло пораньше, так как тогда мы получили бы больше очков. Но в итоге он здорово провел гонки в Сильверстоуне и Австрии. Надеюсь, теперь он на верном пути».

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