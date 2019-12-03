«Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! ...похоже, и я плачу». Лучшие радиопереговоры Гран При Абу-Даби
Грожан «здорово развлекается c Williams», Элбон недоволен отношением к себе, а Квят рассказывает, по кому он будет скучать, а по кому – нет.
Грожан жалуется на трафик на первой тренировке
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Грожан: «Здорово я развлекаюсь с Williams этим утром, разве нет?»
У Риккардо загорелся мотор, а Гасли поскользнулся на его масле
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Риккардо: «Кажется, сзади все сдохло».
Гасли: «*****! У Риккардо отказал мотор, и он везде разлил масло. Я весь в масле!»
Феттель вылетел с трассы в первой тренировке
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Ferrari: «Ты в порядке?»
Феттель: «Да я-то да… Эх».
Боттас и Грожан столкнулись на второй тренировке
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Грожан: «И что за ***** это была?!»
Боттас: «Он просто повернул в меня. Совсем места не оставил...»
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Ferrari: «В 21-м повороте можно тормозить на семь метров позже».
Райкконен не смог пройти во второй сегмент квалификации
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Райкконен: «Это просто… плохо».
Элбон недоволен порядком выезда на трассу
Фотограф: Эрик Юниус
Элбон: «А по какой причине я все время первый выезжаю? Я так много теряю на прямых».
Боттас рад включению DRS на 18-м круге гонки
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Mercedes: «DRS включили, теперь можешь пользоваться».
Боттас: «Слава богу!»
Mercedes: «Да всего 18 кругов прошло».
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Джовинацци столкнулся с Кубицей
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Джовинацци: «Кажется, у меня повреждение».
Alfa Romeo: «Что случилось, Антонио?»
Джовинацци: «Переднее крыло».
Alfa Romeo: «Поняли, проверяем».
Ферстаппен жалуется на мотор
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Ферстаппен: «Что-то не так! Эффект, как от ручного тормоза».
Red Bull: «Успокойся».
Позже
Ферстаппен: «Все по-прежнему плохо».
Red Bull: «Поняли тебя. Сообщим».
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Хюлькенбергу советуют не перестараться
Фотограф: Эрик Юниус
Renault: «Давай не будем убивать шины ради обгона Норриса. У нас полно времени».
Williams не пропускает Феттеля на круг
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Феттель: «Давай. Да давай же, подвинься!»
Инженер отчитывает Ферстаппена
Фотограф: Эрик Юниус
Red Bull: «Рад, что ты пытаешься атаковать повсюду, но продолжай сбрасывать газ в 3-м повороте и контролируй машину в 20-м».
Ферстаппен: «А обе Ferrari на двух пит-стопах?»
Red Bull: «Верно».
Ферстаппен: «Слышу, что говорят у тебя за спиной. Ха-ха».
Норрис жалуется на круговых
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Норрис: «Скажите этому Williams подвинуться, он все равно ни с кем не борется».
McLaren: «Окей, нам самим синий флаг из-за Ферстаппена».
Норриса настраивают на борьбу с Пересом
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Норрис: «Так, Ландо, выложись полностью. Мы хотим до конца побороться с Пересом. Сделай все, что можешь».
Перес прошел Норриса
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Перес: «Это был один из лучших обгонов в моей карьере. Хи-хи-хи-хи!»
Racing Point: «Отлично сработано, Чеко, отлично. Это было чудесно. Отлично сработано».
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Сайнс прошел Хюлькенберга на последнем круге
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
McLaren: «Да, Карлос! Ты это сделал! Десять кругов до конца. Десятое место, одно очко. Это очко нам и нужно. Давай работать по первому сценарию. Хорошая работа. Ох, как плотно было. Здорово все сделал!»
Сайнс: «Ай-яй-яй! Ух-ху-ху! Боже мой, ты видел этот обгон? Я попытался? Я все сделал? Или… нет?»
McLaren: «Да, ты сделал».
Сайнс: «ДААА, СДЕЛАЛ! Тяжело было, парни. Спасибо».
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Хэмилтон выиграл гонку
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Mercedes: «Ты сделал это, Льюис. Восхитительный пилотаж, чемпион! Это был просто мастер-класс. Ты, кажется, даже не вспотел».
Хэмилтон: «Поверь мне, я потею. Но, блин, парни, что за гонка! Какой уик-энд! Хочу поблагодарить всех, кто здесь, кто на базе. Эта победа – для фанатов».
Норрис благодарит инженера Эндрю Джарвиса
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Норрис: «Джарв, от всего сердца хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал».
Джарвис: «Поздравляю, дружище. Ты знаешь, я не из тех, кто толкает речи, как ты и Уилл [Уилл Джозеф, гоночный инженер Норриса – прим.ред], но я хочу сказать, что ты абсолютная легенда. Не могу поверить, что ты провел такой дебютный год! И в то, что я провел его с тобой».
Норрис: «Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! Ааа, Джарв, блин, плачет. ...похоже, и я плачу».
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Квят финишировал девятым
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Toro Rosso: «Клетчатый флаг, Дани, клетчатый флаг. Девятое место. Очень хорошая гонка, очень».
Квят: «******** гонка! Спасибо большое! И Бен [инженер Toro Rosso Бен Митчел – прим.ред]… буду по тебе сильно скучать. Спасибо, это твоя последняя гонка, ты прекрасный инженер! И Стю [физиотерапевт Квята Стюарт Смит – прим.ред], по тебе я так скучать не буду».
Прим.: И Митчел, и Смит по завершении сезона покинули Toro Rosso. По словам знающих людей, реплика Квята в отношении Смита – шутка.
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Хюлькенберг завершил последнюю гонку
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Renault: «Нико, пару слов. Спасибо большое. Это были прекрасные три года. Спасибо».
Хюлькенберг: «Спасибо, Слэйди [Марк Слэйд, гоночный инженер – прим.ред]. Хотел бы тебе то же самое сказать».
Renault: «Ха-ха-ха-ха-ха! Шикарно!»
Хюлькенберг: «Просто дразню тебя, дружище. Спасибо за все».
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Кубица также завершил карьеру
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Williams: «Так, Роберт. Последний клетчатый флаг в году».
Кубица: «Спасибо всем за весь сезон. Было непросто, но… хорошая работа, парни, спасибо. И удачи».
Williams: «Спасибо, Роберт. Это был трудный год для всех, но работать с тобой – удовольствие. Спасибо большое».
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Автор
|Иван Матушкин
«Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! ...похоже, и я плачу». Лучшие радиопереговоры Гран При Абу-Даби
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