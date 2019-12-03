«Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! ...похоже, и я плачу». Лучшие радиопереговоры Гран При Абу-Даби

Грожан жалуется на трафик на первой тренировке 1 / 22 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Грожан: «Здорово я развлекаюсь с Williams этим утром, разве нет?»

У Риккардо загорелся мотор, а Гасли поскользнулся на его масле 2 / 22 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Риккардо: «Кажется, сзади все сдохло». Гасли: «*****! У Риккардо отказал мотор, и он везде разлил масло. Я весь в масле!»

Феттель вылетел с трассы в первой тренировке 3 / 22 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Ferrari: «Ты в порядке?» Феттель: «Да я-то да… Эх».

Боттас и Грожан столкнулись на второй тренировке 4 / 22 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Грожан: «И что за ***** это была?!» Боттас: «Он просто повернул в меня. Совсем места не оставил...» Читайте также: Видео: Боттас и Грожан сталкиваются во второй тренировке

Феттелю рассказывают, как улучшить время 5 / 22 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Ferrari: «В 21-м повороте можно тормозить на семь метров позже».

Райкконен не смог пройти во второй сегмент квалификации 6 / 22 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Райкконен: «Это просто… плохо».

Элбон недоволен порядком выезда на трассу 7 / 22 Фотограф: Эрик Юниус Элбон: «А по какой причине я все время первый выезжаю? Я так много теряю на прямых».

Боттас рад включению DRS на 18-м круге гонки 8 / 22 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Mercedes: «DRS включили, теперь можешь пользоваться». Боттас: «Слава богу!» Mercedes: «Да всего 18 кругов прошло». Читайте также: Упал сервер. FIA объяснила проблему с DRS на «Яс-Марине»

Джовинацци столкнулся с Кубицей 9 / 22 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Джовинацци: «Кажется, у меня повреждение». Alfa Romeo: «Что случилось, Антонио?» Джовинацци: «Переднее крыло». Alfa Romeo: «Поняли, проверяем».

Ферстаппен жалуется на мотор 10 / 22 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Ферстаппен: «Что-то не так! Эффект, как от ручного тормоза». Red Bull: «Успокойся». Позже Ферстаппен: «Все по-прежнему плохо». Red Bull: «Поняли тебя. Сообщим». Читайте также: Honda извинилась за проблемы Ферстаппена в Абу-Даби

Хюлькенбергу советуют не перестараться 11 / 22 Фотограф: Эрик Юниус Renault: «Давай не будем убивать шины ради обгона Норриса. У нас полно времени».

Williams не пропускает Феттеля на круг 12 / 22 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Феттель: «Давай. Да давай же, подвинься!»

Инженер отчитывает Ферстаппена 13 / 22 Фотограф: Эрик Юниус Red Bull: «Рад, что ты пытаешься атаковать повсюду, но продолжай сбрасывать газ в 3-м повороте и контролируй машину в 20-м». Ферстаппен: «А обе Ferrari на двух пит-стопах?» Red Bull: «Верно». Ферстаппен: «Слышу, что говорят у тебя за спиной. Ха-ха».

Норрис жалуется на круговых 14 / 22 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Норрис: «Скажите этому Williams подвинуться, он все равно ни с кем не борется». McLaren: «Окей, нам самим синий флаг из-за Ферстаппена».

Норриса настраивают на борьбу с Пересом 15 / 22 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Норрис: «Так, Ландо, выложись полностью. Мы хотим до конца побороться с Пересом. Сделай все, что можешь».

Перес прошел Норриса 16 / 22 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Перес: «Это был один из лучших обгонов в моей карьере. Хи-хи-хи-хи!» Racing Point: «Отлично сработано, Чеко, отлично. Это было чудесно. Отлично сработано». Читайте также: Перес назвал обгон Норриса, который не попал на ТВ, лучшим в своей карьере

Сайнс прошел Хюлькенберга на последнем круге 17 / 22 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images McLaren: «Да, Карлос! Ты это сделал! Десять кругов до конца. Десятое место, одно очко. Это очко нам и нужно. Давай работать по первому сценарию. Хорошая работа. Ох, как плотно было. Здорово все сделал!» Сайнс: «Ай-яй-яй! Ух-ху-ху! Боже мой, ты видел этот обгон? Я попытался? Я все сделал? Или… нет?» McLaren: «Да, ты сделал». Сайнс: «ДААА, СДЕЛАЛ! Тяжело было, парни. Спасибо». Читайте также: Сайнс вырвал 6-е место в чемпионате на последнем круге. Обгон не показали по ТВ

Хэмилтон выиграл гонку 18 / 22 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Mercedes: «Ты сделал это, Льюис. Восхитительный пилотаж, чемпион! Это был просто мастер-класс. Ты, кажется, даже не вспотел». Хэмилтон: «Поверь мне, я потею. Но, блин, парни, что за гонка! Какой уик-энд! Хочу поблагодарить всех, кто здесь, кто на базе. Эта победа – для фанатов».

Норрис благодарит инженера Эндрю Джарвиса 19 / 22 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Норрис: «Джарв, от всего сердца хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал». Джарвис: «Поздравляю, дружище. Ты знаешь, я не из тех, кто толкает речи, как ты и Уилл [Уилл Джозеф, гоночный инженер Норриса – прим.ред], но я хочу сказать, что ты абсолютная легенда. Не могу поверить, что ты провел такой дебютный год! И в то, что я провел его с тобой». Норрис: «Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! Ааа, Джарв, блин, плачет. ...похоже, и я плачу». Читайте также: Норрис назвал себя «дерьмовым гонщиком» после поражения от Переса

Квят финишировал девятым 20 / 22 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Toro Rosso: «Клетчатый флаг, Дани, клетчатый флаг. Девятое место. Очень хорошая гонка, очень». Квят: «******** гонка! Спасибо большое! И Бен [инженер Toro Rosso Бен Митчел – прим.ред]… буду по тебе сильно скучать. Спасибо, это твоя последняя гонка, ты прекрасный инженер! И Стю [физиотерапевт Квята Стюарт Смит – прим.ред], по тебе я так скучать не буду». Прим.: И Митчел, и Смит по завершении сезона покинули Toro Rosso. По словам знающих людей, реплика Квята в отношении Смита – шутка. Читайте также: Удачный провал и отсутствие жадности. Как лучший результат Квята за восемь гонок подарил нам надежду

Хюлькенберг завершил последнюю гонку 21 / 22 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Renault: «Нико, пару слов. Спасибо большое. Это были прекрасные три года. Спасибо». Хюлькенберг: «Спасибо, Слэйди [Марк Слэйд, гоночный инженер – прим.ред]. Хотел бы тебе то же самое сказать». Renault: «Ха-ха-ха-ха-ха! Шикарно!» Хюлькенберг: «Просто дразню тебя, дружище. Спасибо за все». Читайте также: «Данке, Нико». Renault рассыпалась в похвалах Хюлькенбергу