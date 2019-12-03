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«Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! ...похоже, и я плачу». Лучшие радиопереговоры Гран При Абу-Даби

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«Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! ...похоже, и я плачу». Лучшие радиопереговоры Гран При Абу-Даби
Автор:
, редактор
3 дек. 2019 г., 17:00

Грожан «здорово развлекается c Williams», Элбон недоволен отношением к себе, а Квят рассказывает, по кому он будет скучать, а по кому – нет.

Слайдер
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Грожан жалуется на трафик на первой тренировке

Грожан жалуется на трафик на первой тренировке
1/22

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Грожан: «Здорово я развлекаюсь с Williams этим утром, разве нет?»

У Риккардо загорелся мотор, а Гасли поскользнулся на его масле

У Риккардо загорелся мотор, а Гасли поскользнулся на его масле
2/22

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Риккардо: «Кажется, сзади все сдохло».

Гасли: «*****! У Риккардо отказал мотор, и он везде разлил масло. Я весь в масле!»

Феттель вылетел с трассы в первой тренировке

Феттель вылетел с трассы в первой тренировке
3/22

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Ferrari: «Ты в порядке?»

Феттель: «Да я-то да… Эх».

Боттас и Грожан столкнулись на второй тренировке

Боттас и Грожан столкнулись на второй тренировке
4/22

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Грожан: «И что за ***** это была?!»

Боттас: «Он просто повернул в меня. Совсем места не оставил...»

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Феттелю рассказывают, как улучшить время
5/22

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Ferrari: «В 21-м повороте можно тормозить на семь метров позже».

Райкконен не смог пройти во второй сегмент квалификации

Райкконен не смог пройти во второй сегмент квалификации
6/22

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Райкконен: «Это просто… плохо».

Элбон недоволен порядком выезда на трассу

Элбон недоволен порядком выезда на трассу
7/22

Фотограф: Эрик Юниус

Элбон: «А по какой причине я все время первый выезжаю? Я так много теряю на прямых».

Боттас рад включению DRS на 18-м круге гонки

Боттас рад включению DRS на 18-м круге гонки
8/22

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Mercedes: «DRS включили, теперь можешь пользоваться».

Боттас: «Слава богу!»

Mercedes: «Да всего 18 кругов прошло».

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Джовинацци столкнулся с Кубицей

Джовинацци столкнулся с Кубицей
9/22

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Джовинацци: «Кажется, у меня повреждение».

Alfa Romeo: «Что случилось, Антонио?»

Джовинацци: «Переднее крыло».

Alfa Romeo: «Поняли, проверяем».

Ферстаппен жалуется на мотор

Ферстаппен жалуется на мотор
10/22

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Ферстаппен: «Что-то не так! Эффект, как от ручного тормоза».

Red Bull: «Успокойся».

Позже

Ферстаппен: «Все по-прежнему плохо».

Red Bull: «Поняли тебя. Сообщим».

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Хюлькенбергу советуют не перестараться

Хюлькенбергу советуют не перестараться
11/22

Фотограф: Эрик Юниус

Renault: «Давай не будем убивать шины ради обгона Норриса. У нас полно времени».

Williams не пропускает Феттеля на круг

Williams не пропускает Феттеля на круг
12/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Феттель: «Давай. Да давай же, подвинься!»

Инженер отчитывает Ферстаппена

Инженер отчитывает Ферстаппена
13/22

Фотограф: Эрик Юниус

Red Bull: «Рад, что ты пытаешься атаковать повсюду, но продолжай сбрасывать газ в 3-м повороте и контролируй машину в 20-м».

Ферстаппен: «А обе Ferrari на двух пит-стопах?»

Red Bull: «Верно».

Ферстаппен: «Слышу, что говорят у тебя за спиной. Ха-ха».

Норрис жалуется на круговых

Норрис жалуется на круговых
14/22

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Норрис: «Скажите этому Williams подвинуться, он все равно ни с кем не борется».

McLaren: «Окей, нам самим синий флаг из-за Ферстаппена».

Норриса настраивают на борьбу с Пересом

Норриса настраивают на борьбу с Пересом
15/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Норрис: «Так, Ландо, выложись полностью. Мы хотим до конца побороться с Пересом. Сделай все, что можешь».

Перес прошел Норриса

Перес прошел Норриса
16/22

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Перес: «Это был один из лучших обгонов в моей карьере. Хи-хи-хи-хи!»

Racing Point: «Отлично сработано, Чеко, отлично. Это было чудесно. Отлично сработано».

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Сайнс прошел Хюлькенберга на последнем круге

Сайнс прошел Хюлькенберга на последнем круге
17/22

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

McLaren: «Да, Карлос! Ты это сделал! Десять кругов до конца. Десятое место, одно очко. Это очко нам и нужно. Давай работать по первому сценарию. Хорошая работа. Ох, как плотно было. Здорово все сделал!»

Сайнс: «Ай-яй-яй! Ух-ху-ху! Боже мой, ты видел этот обгон? Я попытался? Я все сделал? Или… нет?»

McLaren: «Да, ты сделал».

Сайнс: «ДААА, СДЕЛАЛ! Тяжело было, парни. Спасибо».

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Хэмилтон выиграл гонку

Хэмилтон выиграл гонку
18/22

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Mercedes: «Ты сделал это, Льюис. Восхитительный пилотаж, чемпион! Это был просто мастер-класс. Ты, кажется, даже не вспотел».

Хэмилтон: «Поверь мне, я потею. Но, блин, парни, что за гонка! Какой уик-энд! Хочу поблагодарить всех, кто здесь, кто на базе. Эта победа – для фанатов».

Норрис благодарит инженера Эндрю Джарвиса

Норрис благодарит инженера Эндрю Джарвиса
19/22

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Норрис: «Джарв, от всего сердца хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал».

Джарвис: «Поздравляю, дружище. Ты знаешь, я не из тех, кто толкает речи, как ты и Уилл [Уилл Джозеф, гоночный инженер Норриса – прим.ред], но я хочу сказать, что ты абсолютная легенда. Не могу поверить, что ты провел такой дебютный год! И в то, что я провел его с тобой».

Норрис: «Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! Ааа, Джарв, блин, плачет. ...похоже, и я плачу».

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Квят финишировал девятым

Квят финишировал девятым
20/22

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Toro Rosso: «Клетчатый флаг, Дани, клетчатый флаг. Девятое место. Очень хорошая гонка, очень».

Квят: «******** гонка! Спасибо большое! И Бен [инженер Toro Rosso Бен Митчел – прим.ред]… буду по тебе сильно скучать. Спасибо, это твоя последняя гонка, ты прекрасный инженер! И Стю [физиотерапевт Квята Стюарт Смит – прим.ред], по тебе я так скучать не буду».

Прим.: И Митчел, и Смит по завершении сезона покинули Toro Rosso. По словам знающих людей, реплика Квята в отношении Смита – шутка.

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Хюлькенберг завершил последнюю гонку

Хюлькенберг завершил последнюю гонку
21/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Renault: «Нико, пару слов. Спасибо большое. Это были прекрасные три года. Спасибо».

Хюлькенберг: «Спасибо, Слэйди [Марк Слэйд, гоночный инженер – прим.ред]. Хотел бы тебе то же самое сказать».

Renault: «Ха-ха-ха-ха-ха! Шикарно!»

Хюлькенберг: «Просто дразню тебя, дружище. Спасибо за все».

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Кубица также завершил карьеру

Кубица также завершил карьеру
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Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Williams: «Так, Роберт. Последний клетчатый флаг в году».

Кубица: «Спасибо всем за весь сезон. Было непросто, но… хорошая работа, парни, спасибо. И удачи».

Williams: «Спасибо, Роберт. Это был трудный год для всех, но работать с тобой – удовольствие. Спасибо большое».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Автор Иван Матушкин

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