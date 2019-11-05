Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При США / Самое интересное

«Ты сделал это на стиле, братан». Лучшие радиопереговоры Гран При США

Поделились
Комментарии
«Ты сделал это на стиле, братан». Лучшие радиопереговоры Гран При США
Автор:
, Редактор
5 нояб. 2019 г., 16:25

Перес ругается на Квята, Ферстаппен кроет Хэмилтона матом, а Ландо Норрис поет песенку.

Читайте также:

Слайдер
Список

Ферстаппен выезжает за пределы трассы в первой тренировке

Ферстаппен выезжает за пределы трассы в первой тренировке
1/15

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Red Bull: «Для понимания: на этом круге ты выехал за пределы трассы в 19-м повороте. Так что круг не зачтется. Не отвечай, я и так знаю, что ты скажешь».

Ферстаппен: «Нет!»

Ромен Грожан разбил машину во второй тренировке

Ромен Грожан разбил машину во второй тренировке
2/15

Фотограф: Джорджо Пиола

Haas: «С тобой все в порядке?»

Грожан: «Со мной-то да, с машиной не все в порядке».

Норрис выходит на связь с командой в третьей тренировке

Норрис выходит на связь с командой в третьей тренировке
3/15

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

McLaren: «Так, проверка связи».

Норрис (напевая слова из композиции Stop It музыканта Fisher): «Я двигаюсь и вверх, и вниз, болтаюсь вправо-влево, качусь я, словно с горки, вниз...»

Макс Ферстаппен в квалификации не поделил дорогу с Хэмилтоном

Макс Ферстаппен в квалификации не поделил дорогу с Хэмилтоном
4/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ферстаппен: «Это Льюис нас всех *******, пусть теперь,  *****, хлебает».

Читайте также:

Боттас побеждает в квалификации

Боттас побеждает в квалификации
5/15

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Mercedes: «Угадай кто на поуле?»

Боттас: «Хах! Да!»

Mercedes: «Валттери, ******! Наши поздравления!»

 

Феттель на старте гонки откатывается на седьмое место

Феттель на старте гонки откатывается на седьмое место
6/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Феттель: «У меня повреждение! Не знаю, откуда оно взялось, я никого не трогал. Но у меня передние колеса не держат, просто сумасшествие».

Читайте также:

Элбон повредил крыло на первом круге и после пит-стопа откатился на последнее место

Элбон повредил крыло на первом круге и после пит-стопа откатился на последнее место
7/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Red Bull: «Ты быстрее лидеров, так что, давай, в погоню! На этом круге ты догонишь пару Williams».

Феттель сходит на восьмом круге

Феттель сходит на восьмом круге
8/15

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Феттель: «Кажется, подвеска, поломалась. Да, точно поломалась Не знаю, что это. Полный провал».

Ferrari – Леклеру: «Остерегайся поребриков в восьмом повороте».

Леклер: «С чего бы?»

Ferrari: «Себастьян только что сломал там подвеску».

Райкконен борется с Магнуссеном в начале гонки

Райкконен борется с Магнуссеном в начале гонки
9/15

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Alfa Romeo: «Кими, в 6-м и 18-м поворотах у тебя сильно изнашиваются задние шины».

Райкконен: «Ну, я же не могу замедлиться, иначе его пропущу».

Хюлькенберг обогнал Райкконена

Хюлькенберг обогнал Райкконена
10/15

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Райкконен: «Он срезал трассу».

---

Renault: «Нико, ты должен пропустить его обратно».

Хюлькенберг: «А как же тогда гоняться? Ну вот, пропустил».

Боттас догнал Хэмилтона, который еще не совершал пит-стоп. Команда зазвала Льюиса в боксы, но он отказался заезжать на переобувание

Боттас догнал Хэмилтона, который еще не совершал пит-стоп. Команда зазвала Льюиса в боксы, но он отказался заезжать на переобувание
11/15

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Mercedes – Боттасу: «Ну ладно, обгоняй его».

Боттас в конце гонки догоняет и обгоняет Хэмилтона

Боттас в конце гонки догоняет и обгоняет Хэмилтона
12/15

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

До обгона

Mercedes: «Между вами меньше двух секунд».

Боттас: «Окей, ни слова больше!»

После обгона

Mercedes: «У тебя отрыв в 1,5 секунды, продолжай в комфортном для тебя режиме».

Боттас: «Принято. Теперь можем поболтать, если хочешь».

Mercedes: «У меня нет слов».

Ферстаппен тоже догоняет Хэмилтона на последних кругах

Ферстаппен тоже догоняет Хэмилтона на последних кругах
13/15

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Mercedes: «Между вами 2,9 секунды».

Хэмилтон: «Да я его вижу, старик! Дай мне просто сделать свою работу».

---

Ферстаппен: «Можно я использую больше мощности? Мне нужно все!»

Red Bull: «Да. Да, Макс, ты можешь использовать всё».

Квят обогнал Переса на последнем круге, Перес недоволен

Квят обогнал Переса на последнем круге, Перес недоволен
14/15

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Квят: «Да! Я,***, сделал это!»

---

Перес: «Слушайте. Он подобрался ко мне под желтыми флагами. Врезался в меня. Повредил машину. Это вообще нормально?»

Racing Point: «Чеко, у тебя повреждена машина?»

Перес: «Да! У меня поломано левое крыло и… подвеска. И что это он? Я ему достаточно места оставил...»

Хэмилтон финиширует вторым и выигрывает шестой титул

Хэмилтон финиширует вторым и выигрывает шестой титул
15/15

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Mercedes: «Ты сделал это, Льюис. Ты чемпион мира. И ты сделал это на стиле, братан».
Хэмилтон: «Да! Мы по-прежнему на подъеме. Не могу поверить».

Следующая новость
Хэмилтон получит больше всех шин Medium в Бразилии

Предыдущая новость

Хэмилтон получит больше всех шин Medium в Бразилии

Следующая новость

Пять оттенков серебристого. Учимся различать чемпионские сезоны Хэмилтона в Mercedes

Пять оттенков серебристого. Учимся различать чемпионские сезоны Хэмилтона в Mercedes
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Гонка
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

2
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

5
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.