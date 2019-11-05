«Ты сделал это на стиле, братан». Лучшие радиопереговоры Гран При США
Перес ругается на Квята, Ферстаппен кроет Хэмилтона матом, а Ландо Норрис поет песенку.
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Ферстаппен выезжает за пределы трассы в первой тренировке
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Red Bull: «Для понимания: на этом круге ты выехал за пределы трассы в 19-м повороте. Так что круг не зачтется. Не отвечай, я и так знаю, что ты скажешь».
Ферстаппен: «Нет!»
Ромен Грожан разбил машину во второй тренировке
Фотограф: Джорджо Пиола
Haas: «С тобой все в порядке?»
Грожан: «Со мной-то да, с машиной не все в порядке».
Норрис выходит на связь с командой в третьей тренировке
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
McLaren: «Так, проверка связи».
Норрис (напевая слова из композиции Stop It музыканта Fisher): «Я двигаюсь и вверх, и вниз, болтаюсь вправо-влево, качусь я, словно с горки, вниз...»
Макс Ферстаппен в квалификации не поделил дорогу с Хэмилтоном
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Ферстаппен: «Это Льюис нас всех *******, пусть теперь, *****, хлебает».
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Боттас побеждает в квалификации
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Mercedes: «Угадай кто на поуле?»
Боттас: «Хах! Да!»
Mercedes: «Валттери, ******! Наши поздравления!»
Феттель на старте гонки откатывается на седьмое место
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Феттель: «У меня повреждение! Не знаю, откуда оно взялось, я никого не трогал. Но у меня передние колеса не держат, просто сумасшествие».
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Элбон повредил крыло на первом круге и после пит-стопа откатился на последнее место
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Red Bull: «Ты быстрее лидеров, так что, давай, в погоню! На этом круге ты догонишь пару Williams».
Феттель сходит на восьмом круге
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Феттель: «Кажется, подвеска, поломалась. Да, точно поломалась Не знаю, что это. Полный провал».
Ferrari – Леклеру: «Остерегайся поребриков в восьмом повороте».
Леклер: «С чего бы?»
Ferrari: «Себастьян только что сломал там подвеску».
Райкконен борется с Магнуссеном в начале гонки
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Alfa Romeo: «Кими, в 6-м и 18-м поворотах у тебя сильно изнашиваются задние шины».
Райкконен: «Ну, я же не могу замедлиться, иначе его пропущу».
Хюлькенберг обогнал Райкконена
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Райкконен: «Он срезал трассу».
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Renault: «Нико, ты должен пропустить его обратно».
Хюлькенберг: «А как же тогда гоняться? Ну вот, пропустил».
Боттас догнал Хэмилтона, который еще не совершал пит-стоп. Команда зазвала Льюиса в боксы, но он отказался заезжать на переобувание
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Mercedes – Боттасу: «Ну ладно, обгоняй его».
Боттас в конце гонки догоняет и обгоняет Хэмилтона
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
До обгона
Mercedes: «Между вами меньше двух секунд».
Боттас: «Окей, ни слова больше!»
После обгона
Mercedes: «У тебя отрыв в 1,5 секунды, продолжай в комфортном для тебя режиме».
Боттас: «Принято. Теперь можем поболтать, если хочешь».
Mercedes: «У меня нет слов».
Ферстаппен тоже догоняет Хэмилтона на последних кругах
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Mercedes: «Между вами 2,9 секунды».
Хэмилтон: «Да я его вижу, старик! Дай мне просто сделать свою работу».
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Ферстаппен: «Можно я использую больше мощности? Мне нужно все!»
Red Bull: «Да. Да, Макс, ты можешь использовать всё».
Квят обогнал Переса на последнем круге, Перес недоволен
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Квят: «Да! Я,***, сделал это!»
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Перес: «Слушайте. Он подобрался ко мне под желтыми флагами. Врезался в меня. Повредил машину. Это вообще нормально?»
Racing Point: «Чеко, у тебя повреждена машина?»
Перес: «Да! У меня поломано левое крыло и… подвеска. И что это он? Я ему достаточно места оставил...»
Хэмилтон финиширует вторым и выигрывает шестой титул
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Mercedes: «Ты сделал это, Льюис. Ты чемпион мира. И ты сделал это на стиле, братан».
Хэмилтон: «Да! Мы по-прежнему на подъеме. Не могу поверить».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Сергей Иванов
«Ты сделал это на стиле, братан». Лучшие радиопереговоры Гран При США
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