«Ты сделал это на стиле, братан». Лучшие радиопереговоры Гран При США

Ферстаппен выезжает за пределы трассы в первой тренировке 1 / 15 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Red Bull: «Для понимания: на этом круге ты выехал за пределы трассы в 19-м повороте. Так что круг не зачтется. Не отвечай, я и так знаю, что ты скажешь». Ферстаппен: «Нет!»

Ромен Грожан разбил машину во второй тренировке 2 / 15 Фотограф: Джорджо Пиола Haas: «С тобой все в порядке?» Грожан: «Со мной-то да, с машиной не все в порядке».

Норрис выходит на связь с командой в третьей тренировке 3 / 15 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images McLaren: «Так, проверка связи». Норрис (напевая слова из композиции Stop It музыканта Fisher): «Я двигаюсь и вверх, и вниз, болтаюсь вправо-влево, качусь я, словно с горки, вниз...»

Боттас побеждает в квалификации 5 / 15 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Mercedes: «Угадай кто на поуле?» Боттас: «Хах! Да!» Mercedes: «Валттери, ******! Наши поздравления!»

Феттель на старте гонки откатывается на седьмое место 6 / 15 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Феттель: «У меня повреждение! Не знаю, откуда оно взялось, я никого не трогал. Но у меня передние колеса не держат, просто сумасшествие». Читайте также: Видео: у Феттеля ломается подвеска в Остине

Элбон повредил крыло на первом круге и после пит-стопа откатился на последнее место 7 / 15 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Red Bull: «Ты быстрее лидеров, так что, давай, в погоню! На этом круге ты догонишь пару Williams».

Феттель сходит на восьмом круге 8 / 15 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Феттель: «Кажется, подвеска, поломалась. Да, точно поломалась Не знаю, что это. Полный провал». Ferrari – Леклеру: «Остерегайся поребриков в восьмом повороте». Леклер: «С чего бы?» Ferrari: «Себастьян только что сломал там подвеску».

Райкконен борется с Магнуссеном в начале гонки 9 / 15 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Alfa Romeo: «Кими, в 6-м и 18-м поворотах у тебя сильно изнашиваются задние шины». Райкконен: «Ну, я же не могу замедлиться, иначе его пропущу».

Хюлькенберг обогнал Райкконена 10 / 15 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Райкконен: «Он срезал трассу». --- Renault: «Нико, ты должен пропустить его обратно». Хюлькенберг: «А как же тогда гоняться? Ну вот, пропустил».

Боттас догнал Хэмилтона, который еще не совершал пит-стоп. Команда зазвала Льюиса в боксы, но он отказался заезжать на переобувание 11 / 15 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Mercedes – Боттасу: «Ну ладно, обгоняй его».

Боттас в конце гонки догоняет и обгоняет Хэмилтона 12 / 15 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images До обгона Mercedes: «Между вами меньше двух секунд». Боттас: «Окей, ни слова больше!» После обгона Mercedes: «У тебя отрыв в 1,5 секунды, продолжай в комфортном для тебя режиме». Боттас: «Принято. Теперь можем поболтать, если хочешь». Mercedes: «У меня нет слов».

Ферстаппен тоже догоняет Хэмилтона на последних кругах 13 / 15 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Mercedes: «Между вами 2,9 секунды». Хэмилтон: «Да я его вижу, старик! Дай мне просто сделать свою работу». --- Ферстаппен: «Можно я использую больше мощности? Мне нужно все!» Red Bull: «Да. Да, Макс, ты можешь использовать всё».

Квят обогнал Переса на последнем круге, Перес недоволен 14 / 15 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Квят: «Да! Я,***, сделал это!» --- Перес: «Слушайте. Он подобрался ко мне под желтыми флагами. Врезался в меня. Повредил машину. Это вообще нормально?» Racing Point: «Чеко, у тебя повреждена машина?» Перес: «Да! У меня поломано левое крыло и… подвеска. И что это он? Я ему достаточно места оставил...»