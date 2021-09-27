«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи
Победитель Гран При России признался, что не хотел ставить промежуточную резину, но команда его убедила
После драматического финала Гран При России, где из-за дождя и поздней смены резины с Hard на промежуточную Ландо Норрис потерял шансы на победу, а Льис Хэмилтон сумел выйти вперед, оба гонщика обсудили случившееся.
Оказалось, что будучи на трассе Хэмилтон, как и Норрис, не видел необходимости менять слики, так что решение о пит-стопе за него приняла команда.
Хэмилтон: Ландо, ты хотел ехать в боксы?
Норрис: Нет
Хэмилтон: И я не хотел! Я ориентировался на Норриса, он был прямо передо мной. И я думаю, ты мыслил также, глядя в зеркала.
Норрис: Да, в тот момент было достаточно сухо для сликов.
Хэмилтон: Именно, мокро было только между пятым и седьмым поворотами, так же?
Норрис: Верно, там было сложно, но вся остальная трасса была сухой. И мне говорили, что дождь не будет усиливаться. Может тебе что-то другое по радио сказали?
Хэмилтон: Да-да, моя команда отлично сработала. Но из-за тебя я проигнорировал первый вызов в боксы.
Норрис: А я проигнорировал и все остальные вызовы.
Сразу после того, как Хэмилтон сменил резину, дождь внезапно усилился, и Норрис потерял много времени, добираясь по мокрой трассе на сликах до боксов. Он финишировал только седьмым.
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