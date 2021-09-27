«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи

После драматического финала Гран При России, где из-за дождя и поздней смены резины с Hard на промежуточную Ландо Норрис потерял шансы на победу, а Льис Хэмилтон сумел выйти вперед, оба гонщика обсудили случившееся.

Оказалось, что будучи на трассе Хэмилтон, как и Норрис, не видел необходимости менять слики, так что решение о пит-стопе за него приняла команда.

Хэмилтон: Ландо, ты хотел ехать в боксы?

Норрис: Нет

Хэмилтон: И я не хотел! Я ориентировался на Норриса, он был прямо передо мной. И я думаю, ты мыслил также, глядя в зеркала.

Норрис: Да, в тот момент было достаточно сухо для сликов.

Хэмилтон: Именно, мокро было только между пятым и седьмым поворотами, так же?

Норрис: Верно, там было сложно, но вся остальная трасса была сухой. И мне говорили, что дождь не будет усиливаться. Может тебе что-то другое по радио сказали?

Хэмилтон: Да-да, моя команда отлично сработала. Но из-за тебя я проигнорировал первый вызов в боксы.

Норрис: А я проигнорировал и все остальные вызовы.

Сразу после того, как Хэмилтон сменил резину, дождь внезапно усилился, и Норрис потерял много времени, добираясь по мокрой трассе на сликах до боксов. Он финишировал только седьмым.