«Твердое «нет». Хорнер исключил возвращение Феттеля в Red Bull

Накануне появилась информация о том, что Себастьян Феттель с 2021 года вернется в Red Bull, заменив в команде Алекса Элбона. Такое распоряжение якобы выдал владелец Red Bull Дитрих Матешиц. Однако глава команды Кристиан Хорнер эти слухи опроверг.

«Понятно, что эта тема сейчас в топе, – цитирует Хорнера Sky Sports F1. – У нас было прекрасное время с Себом, он навсегда останется частью нашей истории. Но мы не ждали, что он станет свободным агентом в этом году, и мы верны своим пилотам.

Мы считаем Макса и Алекса отличной парой с огромным потенциалом на будущее. Так что, к сожалению, тут мы ничего не сможем поделать. Боюсь, мы должны сказать твердое «нет», и Себастьян об этом знает. Необычно, когда четырехкратный чемпион мира оказывается без команды в такое время, но полагаю, пара вариантов у него есть. Среди них Racing Point или годовой отпуск».

При этом Хорнер полагает, что Racing Point может заменить Серхио Переса на Феттеля, несмотря на трехлетний контракт с мексиканцем: «Не думаю, что они оставят без места Лэнса [Стролла, сына владельца команды]. Условия контрактов остаются внутри команды, и мы не знаем, какие они [у Переса], но уверен, что там есть возможность расторжения».