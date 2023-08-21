«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1
Французский пилот поделился мнением о том, какие плюсы и минусы есть у двух главных формульных серий планеты
Ромен Грожан выступал в Формуле 1 с 2009 по 2020 год, и хотя так и не одержал ни одной победы, завоевал десять призовых кубков и запомнился несколькими серьезными авариями – в том числе памятным пожаром в Бахрейне, после которого вынужден был досрочно прервать карьеру.
Потеряв место в Ф1, француз уехал за океан, где быстро вошел в число лидеров IndyCar. Любопытно, что и в Америке у Грожана уже шесть финишей в тройке, но пока тоже нет ни одной выигранной гонки.
Недавно Ромен стал гостем подкаста Track Limits, в котором речь зашла о сравнении двух гоночных чемпионатов.
«IndyCar – совсем другая серия, – объяснил он. – В ней я заново испытал многие эмоции, а еще она более человечная и не такая пафосная. После десяти лет в Ф1 это было как раз то, что мне требовалось.
Я любил выступать в Формуле 1, но десять лет делать одно и то же – это все же слишком долго. И хотя страсть сохранялась, мне уже хотелось чего-то нового. И в IndyCar я действительно получаю удовольствие и испытываю позитивные эмоции всякий раз, когда приходит время ехать на этап – потому что у меня всегда есть шанс победить».
Говоря о сравнении технического уровня чемпионатов, он добавил: «Машины IndyCar отстают [от Ф1] лет на тридцать. Но мы и не хотим сокращать это отставание. Это было бы недешево, а сейчас эксплуатация техники стоит относительно вменяемых денег. А уровень гоночного шоу у нас вообще один из лучших в мире.
При этом ты должен постоянно держать руки на руле и концентрироваться на пилотировании, а не щелкать все время разными кнопками. При этом машины у нас просто феноменальные».
В нынешнем сезоне Грожан занимает в IndyCar 12-ю строчку в общем зачете.
Ромен Грожан, Andretti Autosport Honda
Фото: Гэвин Бейкер / Motorsport Images
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