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Формула 1 Новость

Турция заменила Канаду в календаре Формулы 1 на 2021 год

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Монреаль останется без Ф1 второй год подряд

Турция заменила Канаду в календаре Формулы 1 на 2021 год

Формула 1 официально объявила об изменении в календаре на текущий сезон. Место Гран При Канады займет этап в Турции. Он пройдет в изначально отведенные Канаде даты 11-13 июня.

Проведение этапа в Монреале оказалось невозможно из-за действующего в Канаде карантина в связи с коронавирусом. Власти страны отказались сделать для Формулы 1 исключение и освободить ее работников от двухнедельной изоляции при въезде.

Канада не смогла провести Гран При из-за коронавируса и в прошлом году. Однако организаторы этапа договорились с Ф1 о двухлетнем исключении и не потеряют права на организацию Гран При в дальнейшем. 

Турция же попала в календарь в качестве замены других гонок второй год подряд.

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Лоу: Williams давно надо было продать

Предыдущая новость

Лоу: Williams давно надо было продать
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Об этой статье

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Автор Иван Матушкин

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