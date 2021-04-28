Турция заменила Канаду в календаре Формулы 1 на 2021 год
Автор: Иван Матушкин , редактор
Монреаль останется без Ф1 второй год подряд
Формула 1 официально объявила об изменении в календаре на текущий сезон. Место Гран При Канады займет этап в Турции. Он пройдет в изначально отведенные Канаде даты 11-13 июня.
Проведение этапа в Монреале оказалось невозможно из-за действующего в Канаде карантина в связи с коронавирусом. Власти страны отказались сделать для Формулы 1 исключение и освободить ее работников от двухнедельной изоляции при въезде.
Канада не смогла провести Гран При из-за коронавируса и в прошлом году. Однако организаторы этапа договорились с Ф1 о двухлетнем исключении и не потеряют права на организацию Гран При в дальнейшем.
Турция же попала в календарь в качестве замены других гонок второй год подряд.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Турция заменила Канаду в календаре Формулы 1 на 2021 год
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