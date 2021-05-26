Турция заменила Канаду. Австрия заменила Турцию. Теперь замена нужна Австрии?
Очередной этап Ф1 оказался под угрозой из-за коронавируса
Календарь Формулы 1 пережил несколько изменений по ходу сезона-2021. Сначала стало ясно, что из-за коронавирусных правил провести Гран При не сможет Канада. Ее заменил этап в Турции, но на фоне ухудшения эпидемической ситуации в стране этап в Стамбуле тоже был отменен.
Место Турции заняла вторая гонка в Австрии: по нынешнему плану Шпильберг примет два Гран При в течение 10 дней. Однако теперь и этот этап оказался под угрозой. Как сообщает немецкий канал Sky, с 1 июня в Австрии будет введен запрет на посадку самолетов из Великобритании. Учитывая, что большинство команд Формулы 1 базируются именно в Великобритании, это может привести к отмене обоих этапов.
Сейчас гонки в Австрии запланированы на 27 июня и 4 июля, что оставляет шансы на изменение правил прилета в страну. Так же для Формулы 1 может быть сделано исключение из правил.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин