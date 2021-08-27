Турция рискует вновь потерять Гран При, уступив место Муджелло
Провести этап в Стамбуле почти наверняка не получится из-за британских карантинных правил – но в Ф1 уже придумали, чем его заменить
На этой неделе власти Соединенного королевства вносили изменения в список стран, которые считают опасными в плане коронавирусной угрозы. Вопреки ожиданиям, Турция сохранила «красный» статус – въезжающим оттуда по-прежнему необходимо провести десять дней на карантине в специальном отеле.
Такое решение делает почти невозможным проведение Гран При на «Истанбул-парке» 1-3 октября. Список опасных стран будет вновь изменен 16 сентября, но это уже слишком поздно с точки зрения планирования перемещения людей и грузов.
Таким образом, уже в ближайшее время можно ждать объявления о новых изменениях в календаре Ф1. Как стало известно Motorsport.com, вместо Турции гонку планируют провести в итальянском Муджелло – прошлой осенью там уже состоялся Гран При Тосканы, заслуживший позитивные отзывы.
Впрочем, окончательно прощаться с Турцией все же рано – после отмены Гран При Японии в календаре появился длительный перерыв, что в теории оставляет возможность для маневра. Скажем, гонку можно попробовать провести 10 октября – в этом случае команды вернутся из Сочи на свои базы, а потом отправятся в Стамбул, если 16 сентября британские власти снимут с Турции «красный» статус.
Ранее стамбульский этап уже планировали провести в начале лета вместо Гран При Канады, но его пришлось отменить – причиной также стали британские правила.
Сейчас в «красный» список также входят Мексика и Бразилия – потому в календаре скорее всего потребуются и другие изменения. Две эти гонки будут отсоединены от Гран При США и пройдут в тройной связке с этапом в Катаре. Это позволит британским командам вернуться домой из «правильной» страны.
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Сохраняется также возможность сценария, когда вместо «Лосаила» гонку все же примет короткое кольцо в Бахрейне.
Сложившаяся неопределенность не нравится никому в Ф1. Часть грузов отправляется на Гран При сильно заранее по морю – скажем, Pirelli уже отправила в Японию свои шины.
Ожидается, что глава Ф1 Стефано Доменикали в субботу или воскресенье на Гран При Бельгии соберет пресс-конференцию, посвященную календарь на осеннюю часть сезона.
Календарь Формулы 1 на 2021 год
|Дата
|
Существующий вариант
|Альтернативный вариант
|26 сентября
|Россия
|Россия
|3 октября
|Турция
|10 октября
|Турция / Муджелло
|17 октября
|24 октября
|США
|США
|31 октября
|Мексика
|07 ноября
|Бразилия
|Мексика
|14 ноября
|Бразилия
|21 ноября
|Катар / Бахрейн
|28 ноября
|05 ноября
|Саудовская Аравия
|Саудовская Аравия
|12 ноября
|Абу-Даби
|Абу-Даби