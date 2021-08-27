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Формула 1 Новости

Турция рискует вновь потерять Гран При, уступив место Муджелло

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Провести этап в Стамбуле почти наверняка не получится из-за британских карантинных правил – но в Ф1 уже придумали, чем его заменить

Турция рискует вновь потерять Гран При, уступив место Муджелло

На этой неделе власти Соединенного королевства вносили изменения в список стран, которые считают опасными в плане коронавирусной угрозы. Вопреки ожиданиям, Турция сохранила «красный» статус – въезжающим оттуда по-прежнему необходимо провести десять дней на карантине в специальном отеле.

Такое решение делает почти невозможным проведение Гран При на «Истанбул-парке» 1-3 октября. Список опасных стран будет вновь изменен 16 сентября, но это уже слишком поздно с точки зрения планирования перемещения людей и грузов. 

Таким образом, уже в ближайшее время можно ждать объявления о новых изменениях в календаре Ф1. Как стало известно Motorsport.com, вместо Турции гонку планируют провести в итальянском Муджелло – прошлой осенью там уже состоялся Гран При Тосканы, заслуживший позитивные отзывы.

Впрочем, окончательно прощаться с Турцией все же рано – после отмены Гран При Японии в календаре появился длительный перерыв, что в теории оставляет возможность для маневра. Скажем, гонку можно попробовать провести 10 октября – в этом случае команды вернутся из Сочи на свои базы, а потом отправятся в Стамбул, если 16 сентября британские власти снимут с Турции «красный» статус.

Ранее стамбульский этап уже планировали провести в начале лета вместо Гран При Канады, но его пришлось отменить – причиной также стали британские правила.

Сейчас в «красный» список также входят Мексика и Бразилия – потому в календаре скорее всего потребуются и другие изменения. Две эти гонки будут отсоединены от Гран При США и пройдут в тройной связке с этапом в Катаре. Это позволит британским командам вернуться домой из «правильной» страны. 

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Сохраняется также возможность сценария, когда вместо «Лосаила» гонку все же примет короткое кольцо в Бахрейне.

Сложившаяся неопределенность не нравится никому в Ф1. Часть грузов отправляется на Гран При сильно заранее по морю – скажем, Pirelli уже отправила в Японию свои шины. 

Ожидается, что глава Ф1 Стефано Доменикали в субботу или воскресенье на Гран При Бельгии соберет пресс-конференцию, посвященную календарь на осеннюю часть сезона.

Календарь Формулы 1 на 2021 год

Дата

Существующий вариант

 Альтернативный вариант
26 сентября Russian Federation Россия Russian Federation Россия
3 октября Turkey Турция  
10 октября   Turkey Турция / Italy Муджелло
17 октября    
24 октября United States США United States США
31 октября Mexico Мексика  
07 ноября Brazil Бразилия Mexico Мексика
14 ноября   Brazil Бразилия
21 ноября   Qatar Катар / Bahrain Бахрейн
28 ноября    
05 ноября Saudi Arabia Саудовская Аравия Saudi Arabia Саудовская Аравия
12 ноября United Arab Emirates Абу-Даби United Arab Emirates Абу-Даби
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