Турция поспорит с Португалией за место Шанхая в календаре Ф1
После того, как организаторы Ф1 объявили об отмене китайского этапа, нашлось несколько желающих принять гонку у себя
В самом начале декабря стало известно, что Формула 1 четвертый год подряд не приедет в Китай – коронавирусные ограничения сделали проведение этапа невозможным.
И пока участники чемпионата обрадовались возможности сэкономить немного сил по ходу рекордного по насыщенности сезона, который по-прежнему станет рекордным по количеству этапов (23 Гран При, включая шесть спринтерских), некоторые промоутеры выразили готовность занять место Шанхая в календаре.
Ф1 подтвердила, что изучает варианты, но не сообщила никаких подробностей. Однако уже известно, что главным кандидатом на настоящий момент является Португалия, а недавно о собственных планах сообщили и в Турции.
«Португалия сейчас в наилучшей позиции, – цитирует агентство Lusa главу местной гоночной федерации Ни Аморима. – Но есть и другие страны-претенденты, включая Турцию.
Для нас все зависит от финансирования. Взнос за возможность принять гонку велик, но эти инвестиции получают отличную окупаемость».
По словам экс-пилота DTM, в 2020 и 2021 годах, когда Ф1 приезжала на трассу в Портимане, местные организаторы платили за это около 30 миллионов евро.
«Не знаю, каким взнос будет сейчас, так как наши переговоры еще не достигли этой стадии», – добавил Аморим.
Формуле 1 пришлось срочно переверстывать календарь на 2020 год из-за пандемийных ограничений. Тогда этапы прошли в Имоле и Муджелло, Стамбуле, Портимане и на «Нюрбургринге». Из всех этих трасс закрепиться в списке Гран При удалось только одной – имени Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле.
При этом в 2021-м Ф1 еще приезжала в Португалию и Турцию, но уже в сезоне-22 этих трасс не оказалось в календаре.
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