Туррини: В Ferrari нет решений – тотальная депрессия

На прошлой неделе Ferrari провела худшую в истории квалификацию Гран При Италии, а потом закончила гонку двумя сходами. В Кубке конструкторов команда идет только шестой, рискуя показать худший результат с 1980 года.

Несмотря на это, глава Скудерии Маттиа Бинотто уже несколько раз заявлял, что его команда не находится в кризисе. Однако близкий к Маранелло журналист Лео Туррини уверен, что все не так.

«Проблема в том, что у них нет никакого решения, – написал Туррини в блоге Il Quotidiano. – Тотальная депрессия. Все, кто работает на команду, оказались в беспрецедентно болезненной ситуации.

В сотый раз проясню: я не люблю революции. В Ferrari их было слишком много, что парадоксальным образом усилило ее конкурентов. Но есть и средние варианты между чисткой рядов и бездействием.

Пилоты Ferrari хотели бы знать, что руководство компании, начиная с Джона Элканна и далее вниз, разделяет их страдания. Пусть просто покажут, что им не все равно. Разве это слишком большая просьба?»