Формула 1 вернулась в Турцию после девяти лет перерыва. И хотя об этих планах стало известно еще в середине августа, укладку асфальта на трассе завершили буквально за неделю до старта уик-энда.

Из-за холодной погоды, дождей и отсутствия серий поддержки сцепление шин с покрытием оказалось крайне низким, что привело к множеству пилотских ошибок по ходу уик-энда.

Одним из тех, кому гонка не доставила ни малейшего удовольствия, оказался Джордж Расселл, который разбил машину еще до старта, а позже финишировал на 16-й позиции.

«Времена круга отличались на две-три секунды в зависимости от того, работали ваши шины или нет, – объяснил он на медиа-сессии. – Это невероятно.

Прошедший уик-энд – это не то, о чем вообще Формула 1. Уверен, что в плане шоу все смотрелось превосходно, я бы сам с удовольствием посмотрел такое, сидя дома на диване.

Но для всех участников это была лотерея. Мне нравится пилотировать под дождем, но это было что-то другое».

Британец добавил, что из-за таких условий гонщики не смогли получить от турецкой трассы того удовольствия, которое та в состоянии доставить.

«Думаю, все с восторгом ехали сюда, – сказал он. – Но с первых же кругов первой тренировки у нас вообще не было сцепления.

Главным фактором, нет сомнений, стало новое покрытие. Из того, что я видел и слышал, его укладку закончили в последний момент. Организаторы молодцы, что успели в срок, так как им мешала плохая погода.

Но нам пришлось ездить словно по льду. Я несколько раз выезжал с трассы на старый бетон. Там сцепления было куда больше. Бетонный участок пит-лейна, который обычно намного более скользкий, чем трасса, здесь держал машины куда лучше.

Не думаю, что хоть кто-то из пилотов получил удовольствие в таких условиях».

На реплику репортеров о том, что непредсказуемые гонки нравятся болельщикам, Джордж ответил довольно резко: «Если вы хотите хаоса и серьезных аварий, чтобы гонщики выглядели идиотами, то в спорте есть другие категории, где этого хватает.

Формула 1 – это лучшие машины, лучшие пилоты и лучшие команды, выступающие на лучших трассах и показывающие, на что они способны. В этот уик-энд такого не было.

Уверен, для просмотра с дивана это самое то, но для Ф1 это должно стать поводом сделать выводы. Мы здесь не для того, чтобы устраивать лотерею».