Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Турции / Новость

«Формула 1 – не про это». Расселлу не понравился Гран При Турции

Поделились
Комментарии
«Формула 1 – не про это». Расселлу не понравился Гран При Турции
Автор:
, Редактор Ф1

По мнению гонщика Williams, организаторам чемпионата и местным промоутерам стоило позаботиться от уровне сцепления на «Истанбул-парке»

Формула 1 вернулась в Турцию после девяти лет перерыва. И хотя об этих планах стало известно еще в середине августа, укладку асфальта на трассе завершили буквально за неделю до старта уик-энда. 

Из-за холодной погоды, дождей и отсутствия серий поддержки сцепление шин с покрытием оказалось крайне низким, что привело к множеству пилотских ошибок по ходу уик-энда. 

Одним из тех, кому гонка не доставила ни малейшего удовольствия, оказался Джордж Расселл, который разбил машину еще до старта, а позже финишировал на 16-й позиции.

«Времена круга отличались на две-три секунды в зависимости от того, работали ваши шины или нет, – объяснил он на медиа-сессии. – Это невероятно. 

Прошедший уик-энд – это не то, о чем вообще Формула 1. Уверен, что в плане шоу все смотрелось превосходно, я бы сам с удовольствием посмотрел такое, сидя дома на диване. 

Но для всех участников это была лотерея. Мне нравится пилотировать под дождем, но это было что-то другое».

Читайте также:

Британец добавил, что из-за таких условий гонщики не смогли получить от турецкой трассы того удовольствия, которое та в состоянии доставить.

«Думаю, все с восторгом ехали сюда, – сказал он. – Но с первых же кругов первой тренировки у нас вообще не было сцепления. 

Главным фактором, нет сомнений, стало новое покрытие. Из того, что я видел и слышал, его укладку закончили в последний момент. Организаторы молодцы, что успели в срок, так как им мешала плохая погода.  

Но нам пришлось ездить словно по льду. Я несколько раз выезжал с трассы на старый бетон. Там сцепления было куда больше. Бетонный участок пит-лейна, который обычно намного более скользкий, чем трасса, здесь держал машины куда лучше. 

Не думаю, что хоть кто-то из пилотов получил удовольствие в таких условиях».

На реплику репортеров о том, что непредсказуемые гонки нравятся болельщикам, Джордж ответил довольно резко: «Если вы хотите хаоса и серьезных аварий, чтобы гонщики выглядели идиотами, то в спорте есть другие категории, где этого хватает.  

Формула 1 – это лучшие машины, лучшие пилоты и лучшие команды, выступающие на лучших трассах и показывающие, на что они способны. В этот уик-энд такого не было.

Уверен, для просмотра с дивана это самое то, но для Ф1 это должно стать поводом сделать выводы. Мы здесь не для того, чтобы устраивать лотерею».

Читайте также:

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

Предыдущая новость

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Гран При Турции: пять выводов после гонки
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Турции: пять выводов после гонки

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин
Формула 1 Формула 1 / Новость

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1
Формула 1 Формула 1 / Отчет о гонке

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать

«Не знаю и не понимаю». Поражении в Турции поставило Стролла в тупик
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Не знаю и не понимаю». Поражении в Турции поставило Стролла в тупик

Самое важное:

«Формула 1 – не про это». Расселлу не понравился Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Формула 1 – не про это». Расселлу не понравился Гран При Турции

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать

Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Турции: пять выводов после гонки

2
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

3
Формула 1

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

4
Формула 1

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

5
Формула 1

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1

Самое важное:

«Формула 1 – не про это». Расселлу не понравился Гран При Турции
Формула 1

«Формула 1 – не про это». Расселлу не понравился Гран При Турции

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта
Формула 1

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать
Формула 1

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать

Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование
Формула 1

Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование

Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Формула 1

Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.