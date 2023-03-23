«Тупых штрафов станет только больше». Окон предупредил коллег по Ф1
По мнению Эстебана, крупные машины нынешней Формулы 1 с неважной обзорностью из кокпита еще не раз станут причиной наказаний за неверное расположение на решетке
Ни одна из двух первых гонок сезона не обошлась без наказаний за ошибки в предстартовой процедуре: в Бахрейне у Эстебана Окона, а в Джидде у Фернандо Алонсо (на фото) электроника зафиксировала выход части машины за пределы отведенной зоны на решетке.
Окон заехал на переднюю границу, а Алонсо нарушил ее с левой стороны. В обоих случаях гонщиков оштрафовали на пять секунд, которые привели к новым приключениям – но это уже другая история.
Говоря о такой ситуации в интервью Channel 4, Окон предположил, что и в дальнейшем будут пилоты, которые не смогут точно занять свою стартовую позицию.
«Это совершенно тупой штраф, – сказал француз из Alpine. – На самом деле, точно расположить машину далеко не так просто, как может показаться. Сейчас они стали очень крупными, а мы сидим в них низко.
Честно говоря, я сам не знал, нахожусь в рамках отведенной зоны [на решетке в Бахрейне] или нет – и из-за этого дополнительно нервничал. Но дело в том, что с нынешними машинами у нас просто не осталось запаса по свободному месту.
Если за соблюдением этого правила стали так строго следить, нам придется быть еще аккуратнее. Это же касается и отбытия наказания на пит-лейне. Мы поплатились в Бахрейне, у соперников возникли проблемы в Джидде. Думаю, в дальнейшем эта история пополнится новыми случаями».
Команда Alpine признала, что сама допустила ошибку в Бахрейне – механики получили сигнал приступить к работе с машиной Окона в тот момент, когда он отстоял перед гаражом только 4,6 секунды из назначенного штрафа в пять.
Эстебан Окон, Alpine A523
Фото: Alpine
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