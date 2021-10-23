«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке

Одним из событий второй тренировки американского этапа Формулы 1 стал мини-инцидент с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Пилоты не довели дело до столкновения – однако голландец был возмущен действиями соперника и по радио назвал британца «тупым идиотом».

В первой половине практики претенденты на чемпионский титул в какой-то момент оказались на трассе друг за другом – при этом оба завершали разгонный круг и готовились к началу быстрого. Когда Ферстаппен замедлился перед последним поворотом, чтобы гарантировать себе чистую трассу, Хэмилтон попытался опередить пилота Red Bull по внутреннему радиусу.

В начале стартовой прямой гонщики оказались бок о бок – и на разгоне ни один из них не собирался уступать сопернику. В итоге находившийся на внутренней стороне трассы Хэмилтон первым нырнул в первый поворот – Ферстаппен же ответил на действия британца, показав вслед тому средний палец.

«Обычно мы просто выстраиваемся друг за другом, чтобы начать быстрый круг, – прокомментировал ситуацию лидер чемпионата мира. – Так что, я не особо понимаю, что именно произошло».

Инцидент с Хэмилтоном стал не последним неприятным моментом для Ферстаппена по ходу сессии. Позже голландец не смог проехать быстрый круг на мягких шинах из-за проблем с трафиком. Пилот Red Bull показал лучшее время на первом секторе – но потом был вынужден сбросить ход. В итоге лучший результат гонщика оказался почти на секунду хуже, чем у Серхио Переса, оказавшегося на первой строчке протокола.

«В целом все проходило не очень просто, – прокомментировал Ферстаппен пятничные заезды. – Поскольку трасса неровная, подобрать правильные настройки достаточно сложно. Но были и позитивные моменты. В частности, я чувствовал себя весьма уверенно во время отработки квалификационного круга – единственной проблемой стал трафик».